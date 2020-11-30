https://ria.ru/20201130/brifing-1586887774.html
Анонсирован первый президентский брифинг для Байдена
Анонсирован первый президентский брифинг для Байдена
Первый ежедневный президентский брифинг объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена состоится в понедельник, сообщает его штаб. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T03:42
2020-11-30T03:42
2020-11-30T04:34
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Первый ежедневный президентский брифинг объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена состоится в понедельник, сообщает его штаб."В понедельник 30 ноября избранный президент Джо Байден получит ежедневный президентский брифинг. После этого он встретится с советниками по переходному периоду", - говорится в заявлении переходной команды.В ходе брифинга американский президент получает информацию от спецслужб.Ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20201130/perelom-1586887452.html
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире