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Анонсирован первый президентский брифинг для Байдена
Анонсирован первый президентский брифинг для Байдена
Первый ежедневный президентский брифинг объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена состоится в понедельник, сообщает его штаб. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T03:42
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вашингтон
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джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Первый ежедневный президентский брифинг объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена состоится в понедельник, сообщает его штаб."В понедельник 30 ноября избранный президент Джо Байден получит ежедневный президентский брифинг. После этого он встретится с советниками по переходному периоду", - говорится в заявлении переходной команды.В ходе брифинга американский президент получает информацию от спецслужб.Ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Анонсирован первый президентский брифинг для Байдена

03:42 30.11.2020 (обновлено: 04:34 30.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Первый ежедневный президентский брифинг объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена состоится в понедельник, сообщает его штаб.
"В понедельник 30 ноября избранный президент Джо Байден получит ежедневный президентский брифинг. После этого он встретится с советниками по переходному периоду", - говорится в заявлении переходной команды.
В ходе брифинга американский президент получает информацию от спецслужб.
Ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
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