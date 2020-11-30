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Глава Приморья поблагодарил Хабаровский край за предоставленную помощь

Глава Приморья поблагодарил Хабаровский край за предоставленную помощь

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил Хабаровский край за предоставленные резервные источники питания для подключения населенных пунктов, пострадавших... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T05:30

2020-11-30T05:30

2020-11-30T05:30

последствия непогоды в приморье

михаил дегтярев

олег кожемяко

русский (остров)

хабаровск

владивосток

хабаровский край

приморский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил Хабаровский край за предоставленные резервные источники питания для подключения населенных пунктов, пострадавших из-за циклона.В Приморский край неделю назад были отправлены три передвижные электростанции. Дизель-генераторы мощностью 100, 120 и 200 кВт были выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края.В Приморском крае введен региональный режим ЧС. В ночь на 19 ноября циклон с ледяным дождем и сильным ветром вызвал отключение электричества, водоснабжения и отопления. В общей сложности пострадали более 180 тысяч человек в 73 населенных пунктах. Было перекрыто движение по мосту на остров Русский. Без отопления осталось больше 600 домов. Только во Владивостоке зафиксировали 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, которые обеспечивают освещение на улицах, повалено свыше 4,5 тысяч деревьев.

https://ria.ru/20201127/vygovor-1586578951.html

русский (остров)

хабаровск

владивосток

хабаровский край

приморский край

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последствия непогоды в приморье, михаил дегтярев, олег кожемяко, русский (остров), хабаровск, владивосток, хабаровский край, приморский край, происшествия