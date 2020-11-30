https://ria.ru/20201130/biznes-1586943399.html

В Кремле оценили возможность дополнительной помощи бизнесу из-за пандемии

В Кремле оценили возможность дополнительной помощи бизнесу из-за пандемии

Речи о дополнительной помощи малому и среднему бизнесу РФ на фоне пандемии пока не идет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:06

2020-11-30T13:06

2020-11-30T13:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

борис титов

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Речи о дополнительной помощи малому и среднему бизнесу РФ на фоне пандемии пока не идет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее мониторинг состояния бизнеса института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, показал, что бизнес в России в условиях восстановления от последствий распространения коронавируса нуждается в очередном пакете мер поддержки. Больше половины предпринимателей (52,3%) считают, что лучшей мерой поддержки было бы снижение налогов или реструктуризация налоговой задолженности, 46,5% назвали лучшей мерой поддержки - не закрывать бизнес на карантин. При этом большинство (52,4%) заявили, что в их регионе действуют ограничения, влияющие на их бизнес.Набор мер поддержки, как напомнил Песков, уже был сформулирован и реализован. В настоящий момент экономика не закрывается, "она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание: так организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику"."Дальше какие-то меры уже будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые нужно только в пакете рассматривать. Сейчас не идет речи о каких-то очередных пакетах помощи, просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать. Весной ситуация была кардинально другая, весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун", - отметил пресс-секретарь президента."Правительство находится в постоянном диалоге с организациями, которые представляют малый и средний бизнес. В рамках этого диалога уже формулируются какие-то потребности", - ответил Песков на вопрос о том, при каких условиях возникнет необходимость нового пакета мер поддержки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/biznes-1586910072.html

https://ria.ru/20201128/podderzhka-1586760474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис титов, дмитрий песков, экономика