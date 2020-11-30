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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/biznes-1586943399.html
В Кремле оценили возможность дополнительной помощи бизнесу из-за пандемии
В Кремле оценили возможность дополнительной помощи бизнесу из-за пандемии
Речи о дополнительной помощи малому и среднему бизнесу РФ на фоне пандемии пока не идет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:06
2020-11-30T13:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис титов
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Речи о дополнительной помощи малому и среднему бизнесу РФ на фоне пандемии пока не идет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее мониторинг состояния бизнеса института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, показал, что бизнес в России в условиях восстановления от последствий распространения коронавируса нуждается в очередном пакете мер поддержки. Больше половины предпринимателей (52,3%) считают, что лучшей мерой поддержки было бы снижение налогов или реструктуризация налоговой задолженности, 46,5% назвали лучшей мерой поддержки - не закрывать бизнес на карантин. При этом большинство (52,4%) заявили, что в их регионе действуют ограничения, влияющие на их бизнес.Набор мер поддержки, как напомнил Песков, уже был сформулирован и реализован. В настоящий момент экономика не закрывается, "она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание: так организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику"."Дальше какие-то меры уже будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые нужно только в пакете рассматривать. Сейчас не идет речи о каких-то очередных пакетах помощи, просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать. Весной ситуация была кардинально другая, весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун", - отметил пресс-секретарь президента."Правительство находится в постоянном диалоге с организациями, которые представляют малый и средний бизнес. В рамках этого диалога уже формулируются какие-то потребности", - ответил Песков на вопрос о том, при каких условиях возникнет необходимость нового пакета мер поддержки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис титов, дмитрий песков, экономика

В Кремле оценили возможность дополнительной помощи бизнесу из-за пандемии

13:06 30.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Речи о дополнительной помощи малому и среднему бизнесу РФ на фоне пандемии пока не идет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее мониторинг состояния бизнеса института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, показал, что бизнес в России в условиях восстановления от последствий распространения коронавируса нуждается в очередном пакете мер поддержки. Больше половины предпринимателей (52,3%) считают, что лучшей мерой поддержки было бы снижение налогов или реструктуризация налоговой задолженности, 46,5% назвали лучшей мерой поддержки - не закрывать бизнес на карантин. При этом большинство (52,4%) заявили, что в их регионе действуют ограничения, влияющие на их бизнес.

"Вы знаете, что правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса. И в рамках этого диалога, конечно, получает информацию о тех проблемах, которые возникают и которые стоят на повестке дня. Проблемы есть. Проблемы эти связаны с общим экономическим кризисом. Вы знаете, что мы не можем как Россия оставаться в стороне от тех негативных процессов, которые происходят во всем мире. И вы знаете, что это вызвано пандемией", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какие меры поддержки, по мнению Кремля, еще нужны бизнесу, и стоит ли прислушиваться к предпринимателям.

Набор мер поддержки, как напомнил Песков, уже был сформулирован и реализован. В настоящий момент экономика не закрывается, "она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание: так организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику".
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"Дальше какие-то меры уже будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые нужно только в пакете рассматривать. Сейчас не идет речи о каких-то очередных пакетах помощи, просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать. Весной ситуация была кардинально другая, весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун", - отметил пресс-секретарь президента.
"Правительство находится в постоянном диалоге с организациями, которые представляют малый и средний бизнес. В рамках этого диалога уже формулируются какие-то потребности", - ответил Песков на вопрос о том, при каких условиях возникнет необходимость нового пакета мер поддержки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис ТитовДмитрий ПесковЭкономика
 
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