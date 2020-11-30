Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/biznes-1586910072.html
Правительство на год продлило мораторий на проверки малого бизнеса
Правительство на год продлило мораторий на проверки малого бизнеса
Правительство продлило мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2021 года из-за пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:32
2020-11-30T12:38
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1400x0_80_0_0_e6e5d0b189f4bf3658de1a39db8c4387.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правительство продлило мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2021 года из-за пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Весной Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. Документ подразумевал полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей; беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат; льготные займы по ставке в два процента на любые цели; мораторий на банкротство, плановые и внеплановые проверки. Недавно президент выступил с предложением продлить мораторий, действующий до конца декабря этого года. Он отмечал, что тем самым снизится и административная, и налоговая нагрузка на десятки тысяч компаний, в которых трудятся миллионы россиян.
https://ria.ru/20201112/nalogi-1584334199.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586740754_0:0:2902:2177_1400x0_80_0_0_7b096f918ecbd3d0e81c309c34b1e689.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, экономика

Правительство на год продлило мораторий на проверки малого бизнеса

10:32 30.11.2020 (обновлено: 12:38 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правительство продлило мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2021 года из-за пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции", — отметил председатель кабмина на совещании с вице-премьерами, подчеркнув, что задача правительства — продолжить поддерживать граждан.

Весной Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. Документ подразумевал полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей; беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат; льготные займы по ставке в два процента на любые цели; мораторий на банкротство, плановые и внеплановые проверки.
Недавно президент выступил с предложением продлить мораторий, действующий до конца декабря этого года. Он отмечал, что тем самым снизится и административная, и налоговая нагрузка на десятки тысяч компаний, в которых трудятся миллионы россиян.
Налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 17:41
Правительство продлило налоговые каникулы для части компаний
 
Михаил МишустинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал провести инвентаризацию в сфере обмена военными в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
16:53Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
16:52Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
16:51Россия прорабатывает создание нефтехимического кластера на Ямале
16:51В Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях на концерте Басты в Петербурге
16:50Около 15 человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Германии
Лента новостейМолния