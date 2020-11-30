https://ria.ru/20201130/biznes-1586910072.html

Правительство на год продлило мораторий на проверки малого бизнеса

Правительство на год продлило мораторий на проверки малого бизнеса

Правительство продлило мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2021 года из-за пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:32

2020-11-30T10:32

2020-11-30T12:38

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правительство продлило мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2021 года из-за пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Весной Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. Документ подразумевал полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей; беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат; льготные займы по ставке в два процента на любые цели; мораторий на банкротство, плановые и внеплановые проверки. Недавно президент выступил с предложением продлить мораторий, действующий до конца декабря этого года. Он отмечал, что тем самым снизится и административная, и налоговая нагрузка на десятки тысяч компаний, в которых трудятся миллионы россиян.

https://ria.ru/20201112/nalogi-1584334199.html

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михаил мишустин, экономика