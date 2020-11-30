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Стал известен диагноз Байдена
Стал известен диагноз Байдена
Объявившему о своей победе на выборах президента США Джо Байдену диагностировали растяжение правой ноги. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T02:02
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дональд трамп
вашингтон
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Объявившему о своей победе на выборах президента США Джо Байдену диагностировали растяжение правой ноги.Ранее Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакойДоктор отметил, что рентгеновские снимки подтверждают отсутствие перелома, но будет проведено дополнительное исследование, чтобы получить более детальные изображения.Позже журналисты пула Байдена сообщили, что его привезли в другое учреждение, где будет сделана томография. Политик, согласно сообщению, пробыл у первого доктора два часа десять минут. Все это время пул оставался в микроавтобусе около здания, так что они не видели Байдена. Репортеров собрали еще в 10 утра воскресенья (18.00мск), к 16 часам (00.00мск) они прибыли в кортеже к ортопеду.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
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дональд трамп, вашингтон, джо байден, сша, в мире

Стал известен диагноз Байдена

02:02 30.11.2020 (обновлено: 02:55 30.11.2020)
 
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Объявившему о своей победе на выборах президента США Джо Байдену диагностировали растяжение правой ноги.
Ранее Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой
"Байден получил растяжение правой ноги",- цитирует журналистский пул переходного периода заявление врача.
Доктор отметил, что рентгеновские снимки подтверждают отсутствие перелома, но будет проведено дополнительное исследование, чтобы получить более детальные изображения.
Позже журналисты пула Байдена сообщили, что его привезли в другое учреждение, где будет сделана томография. Политик, согласно сообщению, пробыл у первого доктора два часа десять минут. Все это время пул оставался в микроавтобусе около здания, так что они не видели Байдена. Репортеров собрали еще в 10 утра воскресенья (18.00мск), к 16 часам (00.00мск) они прибыли в кортеже к ортопеду.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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