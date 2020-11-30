https://ria.ru/20201130/biden-1586885999.html

Стал известен диагноз Байдена

Стал известен диагноз Байдена

Объявившему о своей победе на выборах президента США Джо Байдену диагностировали растяжение правой ноги. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T02:02

2020-11-30T02:02

2020-11-30T02:55

дональд трамп

вашингтон

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586092621_0:235:3223:2048_1400x0_80_0_0_9792995030eb50cbd6bc0f0bc1989955.jpg

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Объявившему о своей победе на выборах президента США Джо Байдену диагностировали растяжение правой ноги.Ранее Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакойДоктор отметил, что рентгеновские снимки подтверждают отсутствие перелома, но будет проведено дополнительное исследование, чтобы получить более детальные изображения.Позже журналисты пула Байдена сообщили, что его привезли в другое учреждение, где будет сделана томография. Политик, согласно сообщению, пробыл у первого доктора два часа десять минут. Все это время пул оставался в микроавтобусе около здания, так что они не видели Байдена. Репортеров собрали еще в 10 утра воскресенья (18.00мск), к 16 часам (00.00мск) они прибыли в кортеже к ортопеду.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20201130/press-sekretar-1586885426.html

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон, джо байден, сша, в мире