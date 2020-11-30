https://ria.ru/20201130/biden-1586883863.html

Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой

Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой, сообщает его журналистский пул. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T00:33

2020-11-30T00:33

2020-11-30T00:33

вашингтон

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583434506_0:384:2959:2048_1400x0_80_0_0_be2fb308d9843d5e210cf0272853483e.jpg

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой, сообщает его журналистский пул.Инцидент произошел в субботу."Его осмотрит врач-ортопед",- сообщает пул переходного периода.Автомобили кортежа Байдена вместе с журналистами прибыли к ортопеду около 16 часов по местному времени (00.00 мск), самого политика репортеры не видели, им не разрешают покидать микроавтобус, говорится в сообщении.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20201129/pereschet-1586872917.html

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире