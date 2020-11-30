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Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой
Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой
Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой, сообщает его журналистский пул. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T00:33
2020-11-30T00:33
2020-11-30T00:33
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой, сообщает его журналистский пул.Инцидент произошел в субботу."Его осмотрит врач-ортопед",- сообщает пул переходного периода.Автомобили кортежа Байдена вместе с журналистами прибыли к ортопеду около 16 часов по местному времени (00.00 мск), самого политика репортеры не видели, им не разрешают покидать микроавтобус, говорится в сообщении.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
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