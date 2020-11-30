https://ria.ru/20201130/beshenstvo-1587065953.html

В Волгоградской области умерла заразившаяся бешенством девочка

В Волгоградской области умерла заразившаяся бешенством девочка

Восьмилетняя девочка, заразившаяся бешенством от собаки, умерла после недели в реанимации волгоградской больницы, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T22:27

2020-11-30T22:27

2020-12-01T09:29

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Восьмилетняя девочка, заразившаяся бешенством от собаки, умерла после недели в реанимации волгоградской больницы, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.По словам собеседника агентства, восьмилетнюю девочку из поселка Заволжский Волгоградской области еще в августе укусила собака "в домашних условиях", родители не придали этому значения. К тому же, отметили в ведомстве, клинических симптомов бешенства у ребенка не было, и только в ноябре девочка пожаловалась на боль в ноге. Сначала ее госпитализировали в районную больницу, а 25 ноября ребенка направили на лечение в детскую областную инфекционную больницу."Сразу при поступлении девочка оказалась в реанимации. Несмотря на усилия медиков, она сегодня умерла", — сообщили РИА Новости в облздраве.По словам собеседника агентства, если бы ребенку вовремя ввели препараты от бешенства — до проявления клинических симптомов заболевания, — летального исхода бы не было.

https://ria.ru/20201128/bolnitsa-1586760092.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, происшествия