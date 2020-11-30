https://ria.ru/20201130/belaes-1586940962.html

Литва пытается договориться со странами Балтии о бойкоте БелАЭС

Литва пытается договориться со странами Балтии о бойкоте БелАЭС

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid отправил латвийским и эстонским операторам пересмотренный проект методологии, которая будет... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:59

2020-11-30T12:59

2020-11-30T13:00

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ВИЛЬНЮС, 30 ноя - РИА Новости. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid отправил латвийским и эстонским операторам пересмотренный проект методологии, которая будет препятствовать торговле белорусской электроэнергией в свете постройки БелАЭС, следует из сообщения регулятора."Litgrid отправил пересмотренный проект методологии торговли электроэнергией с Россией латвийским и эстонским операторам", - подтвердила представитель компании Юрга Эйвайте РИА Новости.По мнению литовского регулятора, новая методология препятствует торговле белорусской электроэнергией, более того, увеличивает импорт электроэнергии из России, в то время как установленный в предыдущей методологии (2018 года) коэффициент не отражает ни фактические потоки энергии из России и Белоруссии, ни возможные потоки после пуска БелАЭС.Литва считает, что именно на основании методологии, утвержденной в 2018 году, была прекращена торговля электричеством с Белоруссией, а Латвия и Эстония не должны, по мнению литовского оператора, пользоваться ею при торговле с Россией.В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.

https://ria.ru/20201126/belaes-1586468990.html

https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире