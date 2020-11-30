Литва пытается договориться со странами Балтии о бойкоте БелАЭС
12:59 30.11.2020 (обновлено: 13:00 30.11.2020)
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
ВИЛЬНЮС, 30 ноя - РИА Новости. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid отправил латвийским и эстонским операторам пересмотренный проект методологии, которая будет препятствовать торговле белорусской электроэнергией в свете постройки БелАЭС, следует из сообщения регулятора.
"Litgrid отправил пересмотренный проект методологии торговли электроэнергией с Россией латвийским и эстонским операторам", - подтвердила представитель компании Юрга Эйвайте РИА Новости.
По мнению литовского регулятора, новая методология препятствует торговле белорусской электроэнергией, более того, увеличивает импорт электроэнергии из России, в то время как установленный в предыдущей методологии (2018 года) коэффициент не отражает ни фактические потоки энергии из России и Белоруссии, ни возможные потоки после пуска БелАЭС.
В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.