https://ria.ru/20201130/bashkiriya-1586934171.html

Глава Башкирии запретил чиновникам покупать друг другу новогодние подарки

Глава Башкирии запретил чиновникам покупать друг другу новогодние подарки

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к членам регионального правительства с просьбой не тратить деньги на новогодние подарки друг другу, а помочь нуждающимся... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:28

2020-11-30T12:28

2020-11-30T12:28

радий хабиров

республика башкортостан

общество

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УФА, 30 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к членам регионального правительства с просьбой не тратить деньги на новогодние подарки друг другу, а помочь нуждающимся детям.Он отметил, что корпоративные вечеринки для чиновников также отменяются."Мы уже с вами второй год живем по этому принципу. Давайте корпоративы будем проводить, когда у нас все расцветет, рай небесный наступит, царствие небесное, тогда будем проводить. Я имею в виду чиновников, поэтому не надо этого делать. С семьями побольше побудете, это хорошо", - сказал глава республики.По его словам, решение, как будут работать рестораны и учреждения на новогодних праздниках, будет принято в конце недели.

https://ria.ru/20201123/korportativ-1585998244.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, республика башкортостан, общество