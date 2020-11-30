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Глава Башкирии запретил чиновникам покупать друг другу новогодние подарки
Глава Башкирии запретил чиновникам покупать друг другу новогодние подарки
Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к членам регионального правительства с просьбой не тратить деньги на новогодние подарки друг другу, а помочь нуждающимся... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:28
2020-11-30T12:28
радий хабиров
республика башкортостан
общество
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УФА, 30 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к членам регионального правительства с просьбой не тратить деньги на новогодние подарки друг другу, а помочь нуждающимся детям.Он отметил, что корпоративные вечеринки для чиновников также отменяются."Мы уже с вами второй год живем по этому принципу. Давайте корпоративы будем проводить, когда у нас все расцветет, рай небесный наступит, царствие небесное, тогда будем проводить. Я имею в виду чиновников, поэтому не надо этого делать. С семьями побольше побудете, это хорошо", - сказал глава республики.По его словам, решение, как будут работать рестораны и учреждения на новогодних праздниках, будет принято в конце недели.
https://ria.ru/20201123/korportativ-1585998244.html
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радий хабиров, республика башкортостан, общество

Глава Башкирии запретил чиновникам покупать друг другу новогодние подарки

12:28 30.11.2020
 
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Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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УФА, 30 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к членам регионального правительства с просьбой не тратить деньги на новогодние подарки друг другу, а помочь нуждающимся детям.

"Чиновники, тема подарков… договорились, что даже открытками друг друга не надо засорять. Сейчас настолько все в телефонах, гаджетах, хотите поздравить, отправляйте смску и приятно будет. Мне кажется, телефонный звонок, смс, этого достаточно. Не тратьте деньги на это, лучше детям помогите", - сказал Хабиров, обращаясь к чиновникам на оперативном совещании регионального правительства.

Он отметил, что корпоративные вечеринки для чиновников также отменяются.
"Мы уже с вами второй год живем по этому принципу. Давайте корпоративы будем проводить, когда у нас все расцветет, рай небесный наступит, царствие небесное, тогда будем проводить. Я имею в виду чиновников, поэтому не надо этого делать. С семьями побольше побудете, это хорошо", - сказал глава республики.
По его словам, решение, как будут работать рестораны и учреждения на новогодних праздниках, будет принято в конце недели.
Новогоднее украшение Калуги - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Радий ХабировРеспублика БашкортостанОбщество
 
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