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Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву
Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву
Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву к 11 годам лишения свободы и отправил дело о незаконном освобождении... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:07
2020-11-30T20:18
сооронбай жээнбеков
бишкек
алмазбек атамбаев
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 30 ноя — РИА Новости. Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву к 11 годам лишения свободы и отправил дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в понедельник в канцелярии суда.Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа оставил это решение в силе.Также продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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сооронбай жээнбеков, бишкек, алмазбек атамбаев, киргизия, в мире

Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

15:07 30.11.2020 (обновлено: 20:18 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БИШКЕК, 30 ноя — РИА Новости. Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву к 11 годам лишения свободы и отправил дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в понедельник в канцелярии суда.

"Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение", — сказал представитель канцелярии.

Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа оставил это решение в силе.
Также продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.
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Атамбаев прекратил голодовку после перевода в колонию
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
 
Сооронбай ЖээнбековБишкекАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
 
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