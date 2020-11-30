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Умерла народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова
Умерла народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова
Народная артистка РСФСР, артистка цирка Дзерасса Туганова скончалась на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба Росгосцирка. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T23:38
2020-11-30T23:38
2020-11-30T23:38
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Народная артистка РСФСР, артистка цирка Дзерасса Туганова скончалась на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба Росгосцирка."Российская государственная цирковая компания с глубоким прискорбием извещает, что сегодня на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова", - сказано в сообщении.Туганова родилась в 1929 году в семье известного циркового артиста и наездника Михаила Туганова и воздушной гимнастки Нины Никитас. В 1951 году начала выступать в труппе своего отца, а в 1962 году создала новую труппу наездников-джигитов "Иристон", которая принесла мировую славу советскому цирку. Она руководила цирковой конной труппой "Иристон" 30 лет и оставила манеж в 1990 году. Туганова привнесла в искусство джигитовки фирменную эстетику, а номер со статной наездницей в белоснежном платье на белом скакуне в окружении десяти горцев в черных бурках, исполнявших трюки, признан классикой отечественного цирка.
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Народная артистка РСФСР
, артистка цирка Дзерасса Туганова скончалась на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба Росгосцирка
.
"Российская государственная цирковая компания с глубоким прискорбием извещает, что сегодня на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова", - сказано в сообщении.
Туганова родилась в 1929 году в семье известного циркового артиста и наездника Михаила Туганова и воздушной гимнастки Нины Никитас. В 1951 году начала выступать в труппе своего отца, а в 1962 году создала новую труппу наездников-джигитов "Иристон", которая принесла мировую славу советскому цирку. Она руководила цирковой конной труппой "Иристон" 30 лет и оставила манеж в 1990 году. Туганова привнесла в искусство джигитовки фирменную эстетику, а номер со статной наездницей в белоснежном платье на белом скакуне в окружении десяти горцев в черных бурках, исполнявших трюки, признан классикой отечественного цирка.