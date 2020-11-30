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Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности
Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности
Девятилетний мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме крошечную золотую бусину, возраст которой может достигать трех тысяч лет. Об этом... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T06:20
2020-11-30T12:23
риа наука
археология
иерусалим
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Девятилетний мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме крошечную золотую бусину, возраст которой может достигать трех тысяч лет. Об этом говорится на сайте Temple Mount Sifting Project.У украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка. При этом бусина сохранилась в неплохом состоянии. Сначала археолог, которому показали находку, даже решил, что это современный предмет.Оказалось, что бусину создали во времена Первого Храма (Храм Соломона, существовавший с 950 по 586 год до нашей эры. — Прим. ред.).Ученые отмечают, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.
https://ria.ru/20201128/arkheologiya-1586711182.html
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археология, иерусалим, в мире

Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности

06:20 30.11.2020 (обновлено: 12:23 30.11.2020)
 
© РИА Новости / М. Юрченко / Перейти в фотобанкХрам Соломона в руинах
Храм Соломона в руинах - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / М. Юрченко
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Девятилетний мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме крошечную золотую бусину, возраст которой может достигать трех тысяч лет. Об этом говорится на сайте Temple Mount Sifting Project.
У украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка. При этом бусина сохранилась в неплохом состоянии. Сначала археолог, которому показали находку, даже решил, что это современный предмет.
Оказалось, что бусину создали во времена Первого Храма (Храм Соломона, существовавший с 950 по 586 год до нашей эры. — Прим. ред.).
Ученые отмечают, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.
Заснеженные горы - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 02:02РИА Наука
Археологи после таяния ледника нашли уникальные артефакты
 
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