https://ria.ru/20201130/arest-1586933448.html

Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Сафронову

Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Сафронову

Лефортовский суд Москвы до марта продлил срок содержания под стражей советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:26

2020-11-30T12:26

2020-11-30T12:26

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

москва

африка

сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до марта продлил срок содержания под стражей советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 марта 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, имеющихся в материалах дела.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583295932.html

https://ria.ru/20201109/safronov-1583730308.html

москва

африка

сша

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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, африка, сша, происшествия