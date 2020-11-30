Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста Сафронову
00:22 30.11.2020 (обновлено: 11:42 30.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщили РИА новости в суде.
Судебное заседание назначено на 09:00. Оно пройдет в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, имеющихся в материалах дела.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
По информации ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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