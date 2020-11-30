https://ria.ru/20201130/apple-1586961587.html

Apple не отчиталась ФАС об исполнении предписания по App Store

Apple не отчиталась ФАС об исполнении предписания по App Store

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не получала от Apple уведомления об исполнении предписания по доступу в App Store, однако у компании есть еще 5... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:11

2020-11-30T14:11

2020-11-30T14:23

лаборатория касперского

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

app store

apple

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не получала от Apple уведомления об исполнении предписания по доступу в App Store, однако у компании есть еще 5 рабочих дней на уведомление, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."До настоящего момента в ФАС России не поступала информация от компании Apple об исполнении предписания. Однако у Apple есть ещё 5 рабочих дней для того, чтобы сообщить о его исполнении",- сообщили в ФАС.ФАС 10 августа сообщила, что признала Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам - препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store. Изначально дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского".Служба выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из своей документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важного функционала. Apple обязана исполнить предписание до 30 ноября 2020 года и сообщить в ФАС в течение 5 дней со дня выполнения.Дело по жалобе "Лаборатории Касперского" было возбуждено в августе 2020 года. Компания жаловалась на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.Как выявила ФАС в ходе расследования дела, Apple, занимая 100% рынка распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена. Как отмечал тогда замглавы ведомства Алексей Доценко, доступ в App Store - единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок.

https://ria.ru/20201102/apple-1582673384.html

https://ria.ru/20201008/blokirovka-1578859678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, федеральная антимонопольная служба (фас россии), app store, apple, экономика