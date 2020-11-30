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Яровая предложила проверять детей на алкоголизм и наркоманию
Яровая предложила проверять детей на алкоголизм и наркоманию
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в детскую диспансеризацию. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T22:24
2020-11-30T22:24
госдума рф
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в детскую диспансеризацию.В понедельник прошло заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей: "Поддержка и развитие института семьи и профилактика социального сиротства"."Вся статистика показывает, что одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия – алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя. Исходя из этого, есть конкретное предложение. Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания. Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьезное упущение, и если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно. Потому что протянуть руку помощи вовремя - это значит сохранить право на жизнь", - приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.Она также отметила, что поддерживает движение добровольчества и предлагает шире его использовать и развивать новые формы."Помощь добровольцев в роли наставников и для молодежи, которая оступилась, и для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, может оказаться мощнейшей позитивной движущей силой. Нужно продумать и разработать приемлемые формы взаимодействия, чтобы выйти на небюрократический, необременительный алгоритм действия", - сказала Яровая.Говоря о профилактике правонарушений несовершеннолетних, она заявила, что упор и работа общества и государства должны быть сосредоточены не на репрессивную, а на воспитательную модель."Принудительные формы воспитания взамен уголовной ответственности и агрессивного воздействия на ребенка, когда по отношению к нему действуют только правоохранители, могут оказаться более эффективными. Мною проведена большая работа со студентами юридических вузов по этой проблематике. Подготовлен большой законопроект о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, связанный с современными институтами наставничества и упреждением преступлений среди несовершеннолетних", - сказала парламентарий.
https://ria.ru/20201130/vospitanie-1586994921.html
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госдума рф, ирина яровая, общество

Яровая предложила проверять детей на алкоголизм и наркоманию

22:24 30.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в детскую диспансеризацию.
В понедельник прошло заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей: "Поддержка и развитие института семьи и профилактика социального сиротства".
Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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"Вся статистика показывает, что одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия – алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя. Исходя из этого, есть конкретное предложение. Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания. Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьезное упущение, и если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно. Потому что протянуть руку помощи вовремя - это значит сохранить право на жизнь", - приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.
Она также отметила, что поддерживает движение добровольчества и предлагает шире его использовать и развивать новые формы.
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"Помощь добровольцев в роли наставников и для молодежи, которая оступилась, и для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, может оказаться мощнейшей позитивной движущей силой. Нужно продумать и разработать приемлемые формы взаимодействия, чтобы выйти на небюрократический, необременительный алгоритм действия", - сказала Яровая.
Говоря о профилактике правонарушений несовершеннолетних, она заявила, что упор и работа общества и государства должны быть сосредоточены не на репрессивную, а на воспитательную модель.
"Принудительные формы воспитания взамен уголовной ответственности и агрессивного воздействия на ребенка, когда по отношению к нему действуют только правоохранители, могут оказаться более эффективными. Мною проведена большая работа со студентами юридических вузов по этой проблематике. Подготовлен большой законопроект о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, связанный с современными институтами наставничества и упреждением преступлений среди несовершеннолетних", - сказала парламентарий.
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Госдума РФИрина ЯроваяОбщество
 
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