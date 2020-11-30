https://ria.ru/20201130/alkogolizm-1587065398.html

Яровая предложила проверять детей на алкоголизм и наркоманию

Яровая предложила проверять детей на алкоголизм и наркоманию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в детскую диспансеризацию. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T22:24

2020-11-30T22:24

2020-11-30T22:24

госдума рф

ирина яровая

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в детскую диспансеризацию.В понедельник прошло заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей: "Поддержка и развитие института семьи и профилактика социального сиротства"."Вся статистика показывает, что одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия – алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя. Исходя из этого, есть конкретное предложение. Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания. Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьезное упущение, и если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно. Потому что протянуть руку помощи вовремя - это значит сохранить право на жизнь", - приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.Она также отметила, что поддерживает движение добровольчества и предлагает шире его использовать и развивать новые формы."Помощь добровольцев в роли наставников и для молодежи, которая оступилась, и для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, может оказаться мощнейшей позитивной движущей силой. Нужно продумать и разработать приемлемые формы взаимодействия, чтобы выйти на небюрократический, необременительный алгоритм действия", - сказала Яровая.Говоря о профилактике правонарушений несовершеннолетних, она заявила, что упор и работа общества и государства должны быть сосредоточены не на репрессивную, а на воспитательную модель."Принудительные формы воспитания взамен уголовной ответственности и агрессивного воздействия на ребенка, когда по отношению к нему действуют только правоохранители, могут оказаться более эффективными. Мною проведена большая работа со студентами юридических вузов по этой проблематике. Подготовлен большой законопроект о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, связанный с современными институтами наставничества и упреждением преступлений среди несовершеннолетних", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20201130/vospitanie-1586994921.html

https://ria.ru/20200728/1575033224.html

https://ria.ru/20200630/1573669575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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госдума рф, ирина яровая, общество