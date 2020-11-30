https://ria.ru/20201130/akula-1587042856.html

"Схватка" дайвера с акулой попала на видео

"Схватка" дайвера с акулой попала на видео

Австралийский дайвер Дайон Крик рассказал телеканалу "9news", как ему удалось отбиться от напавшей на него акулы-молота. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:10

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австралия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Австралийский дайвер Дайон Крик рассказал телеканалу "9news", как ему удалось отбиться от напавшей на него акулы-молота.Соответствующее видео он опубликовал у себя в Facebook.По словам дайвера, он снимал свое погружение в Заливе Принцессы Шарлотты на камеру. Когда он пытался настроить аппаратуру, ему удалось заметить появившуюся словно из ниоткуда двухметровую акулу-молот, которая готовилась напасть на него.Мужчина ударил ее штативом-моноподом, но хищник не сдался и попытался атаковать его вновь. Тогда Крик нанес еще один удар, после чего животное уплыло."Дайон — 1, акула — 0", - прокомментировал он случившееся.

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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