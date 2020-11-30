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"Схватка" дайвера с акулой попала на видео
"Схватка" дайвера с акулой попала на видео
Австралийский дайвер Дайон Крик рассказал телеканалу "9news", как ему удалось отбиться от напавшей на него акулы-молота. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:10
2020-11-30T20:10
австралия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Австралийский дайвер Дайон Крик рассказал телеканалу "9news", как ему удалось отбиться от напавшей на него акулы-молота.Соответствующее видео он опубликовал у себя в Facebook.По словам дайвера, он снимал свое погружение в Заливе Принцессы Шарлотты на камеру. Когда он пытался настроить аппаратуру, ему удалось заметить появившуюся словно из ниоткуда двухметровую акулу-молот, которая готовилась напасть на него.Мужчина ударил ее штативом-моноподом, но хищник не сдался и попытался атаковать его вновь. Тогда Крик нанес еще один удар, после чего животное уплыло."Дайон — 1, акула — 0", - прокомментировал он случившееся.
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австралия, в мире

"Схватка" дайвера с акулой попала на видео

20:10 30.11.2020
 
© Фото : sunekoАкула-молот
Акула-молот - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : suneko
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Австралийский дайвер Дайон Крик рассказал телеканалу "9news", как ему удалось отбиться от напавшей на него акулы-молота.
Соответствующее видео он опубликовал у себя в Facebook.
По словам дайвера, он снимал свое погружение в Заливе Принцессы Шарлотты на камеру. Когда он пытался настроить аппаратуру, ему удалось заметить появившуюся словно из ниоткуда двухметровую акулу-молот, которая готовилась напасть на него.
Мужчина ударил ее штативом-моноподом, но хищник не сдался и попытался атаковать его вновь. Тогда Крик нанес еще один удар, после чего животное уплыло.
"Дайон — 1, акула — 0", - прокомментировал он случившееся.
 
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