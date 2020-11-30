Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/aes-1587071450.html
Лукашенко утвердил сроки запуска БелАЭС
Лукашенко утвердил сроки запуска БелАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил сроки ввода обоих энергоблоков БелАЭС в эксплуатацию, сообщил в понедельник национальный правовой РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T23:56
2020-11-30T23:56
белорусская аэс
александр лукашенко
белоруссия
атомстройэкспорт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583417774_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4c2d286762d101e80efc524485af5341.jpg
МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил сроки ввода обоих энергоблоков БелАЭС в эксплуатацию, сообщил в понедельник национальный правовой интернет-портал республики."Определены сроки ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. В соответствии с указом главы государства от 30 ноября 2020 года №447 в эксплуатацию будут введены: первый блок Белорусской атомной электростанции - в 2021 году; АЭС (второй энергоблок – ред.) – в первом полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.В нем отмечается также, что ввод БелАЭС будет осуществляться согласно программам, утвержденным ее оператором – РУП "Белорусская атомная электростанция". При этом правительству республики поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Реактор первого энергоблока вышел на мощность 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.
https://ria.ru/20201130/belaes-1586940962.html
https://ria.ru/20201108/belaes-1583660727.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583417774_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_892bdaffba6650d4a424dfd7272ed123.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белорусская аэс, александр лукашенко, белоруссия, атомстройэкспорт, в мире

Лукашенко утвердил сроки запуска БелАЭС

23:56 30.11.2020
 
© AP Photo / Aksana Manchuk, BelTa, PoolБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Aksana Manchuk, BelTa, Pool
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил сроки ввода обоих энергоблоков БелАЭС в эксплуатацию, сообщил в понедельник национальный правовой интернет-портал республики.
"Определены сроки ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. В соответствии с указом главы государства от 30 ноября 2020 года №447 в эксплуатацию будут введены: первый блок Белорусской атомной электростанции - в 2021 году; АЭС (второй энергоблок – ред.) – в первом полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 12:59
Литва пытается договориться со странами Балтии о бойкоте БелАЭС
В нем отмечается также, что ввод БелАЭС будет осуществляться согласно программам, утвержденным ее оператором – РУП "Белорусская атомная электростанция". При этом правительству республики поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Реактор первого энергоблока вышел на мощность 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
8 ноября, 21:40Ядерные технологии
В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС
 
Белорусская АЭСАлександр ЛукашенкоБелоруссияАтомстройэкспортВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал провести инвентаризацию в сфере обмена военными в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
16:53Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
16:52Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
16:51Россия прорабатывает создание нефтехимического кластера на Ямале
16:51В Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях на концерте Басты в Петербурге
16:50Около 15 человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Германии
Лента новостейМолния