https://ria.ru/20201130/aes-1587071450.html

Лукашенко утвердил сроки запуска БелАЭС

Лукашенко утвердил сроки запуска БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил сроки ввода обоих энергоблоков БелАЭС в эксплуатацию, сообщил в понедельник национальный правовой РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T23:56

2020-11-30T23:56

2020-11-30T23:56

белорусская аэс

александр лукашенко

белоруссия

атомстройэкспорт

в мире

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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил сроки ввода обоих энергоблоков БелАЭС в эксплуатацию, сообщил в понедельник национальный правовой интернет-портал республики."Определены сроки ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. В соответствии с указом главы государства от 30 ноября 2020 года №447 в эксплуатацию будут введены: первый блок Белорусской атомной электростанции - в 2021 году; АЭС (второй энергоблок – ред.) – в первом полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.В нем отмечается также, что ввод БелАЭС будет осуществляться согласно программам, утвержденным ее оператором – РУП "Белорусская атомная электростанция". При этом правительству республики поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Реактор первого энергоблока вышел на мощность 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.

https://ria.ru/20201130/belaes-1586940962.html

https://ria.ru/20201108/belaes-1583660727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, александр лукашенко, белоруссия, атомстройэкспорт, в мире