https://ria.ru/20201130/advent-1586930341.html

Первая свеча Адвента зажглась на главной рождественской елке в Таллине

Первая свеча Адвента зажглась на главной рождественской елке в Таллине

Мэр Таллина Михаил Кылварт и пробст (старший пастор) города Яан Таммсалу в воскресенье зажгли первую свечу Адвента на ёлке, установленной на Ратушной площади... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:10

2020-11-30T12:10

2020-11-30T12:10

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт и пробст (старший пастор) города Яан Таммсалу в воскресенье зажгли первую свечу Адвента на ёлке, установленной на Ратушной площади эстонской столицы, сообщила пресс-служба городской мэрии."Сейчас мы в масках, но наши сердца, наши души не должны быть в масках, и мы всегда сможем делиться теплом и радостью с другими. Я желаю всем прекрасного Адвента", - цитирует Кылварта пресс-служба.После этого на Ратушной площади приступил к работе первый в Эстонии Дед Мороз-голограмма. Свой первый "рабочий" день он провел в обществе с настоящим Дедом Морозом.Праздничные огни на главной Рождественской елке Таллина, а также на Рождественском рынке зажглись в пятницу. Рынок в этом году выглядит по-новому - торговых прилавков стало меньше и они более рассредоточены, культурная программа более широко будет предлагаться в разных местах Старого города Таллина, а не на одной большой сцене, как это было в прошлые годы.Адвент - христианский праздник ожидания Рождества, который по католической и лютеранской традиции начинается в четвертое воскресенье до Рождества Христова. Первое воскресенье Адвента считается началом нового литургического (церковного) года. В зависимости от года это воскресенье выпадает в период с 27 ноября по 3 декабря. Рождество в Эстонии празднуют по григорианскому календарю 24 и 25 декабря.

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новости - религия и мировоззрение, эстония, таллин