https://ria.ru/20201130/-qr-kod-1586909797.html

Власти не планируют ограничивать деятельность предприятий в Москве

Власти не планируют ограничивать деятельность предприятий в Москве

В Москве система QR-кодов используется в 9667 точках, на сегодняшний день ограничивать деятельность предприятий не планируется, однако в связи с ростом числа... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:31

2020-11-30T10:31

2020-11-30T10:34

алексей немерюк

москва

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве система QR-кодов используется в 9667 точках, на сегодняшний день ограничивать деятельность предприятий не планируется, однако в связи с ростом числа заболевших будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в местах массового скопления людей, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Руководитель департамента добавил, что в связи с ростом числа заболевших планируется усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в местах массового скопления людей, а именно в торговых центрах, кафе, магазинах и других предприятиях."Вместе с тем хочу подчеркнуть, что ограничивать деятельность предприятий в Москве на сегодняшний день не планируется", - заключил он.

https://ria.ru/20201128/shtrafy-1586740429.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей немерюк, москва, общество