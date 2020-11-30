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Власти не планируют ограничивать деятельность предприятий в Москве
Власти не планируют ограничивать деятельность предприятий в Москве
В Москве система QR-кодов используется в 9667 точках, на сегодняшний день ограничивать деятельность предприятий не планируется, однако в связи с ростом числа... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:31
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алексей немерюк
москва
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве система QR-кодов используется в 9667 точках, на сегодняшний день ограничивать деятельность предприятий не планируется, однако в связи с ростом числа заболевших будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в местах массового скопления людей, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Руководитель департамента добавил, что в связи с ростом числа заболевших планируется усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в местах массового скопления людей, а именно в торговых центрах, кафе, магазинах и других предприятиях."Вместе с тем хочу подчеркнуть, что ограничивать деятельность предприятий в Москве на сегодняшний день не планируется", - заключил он.
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алексей немерюк, москва, общество

Власти не планируют ограничивать деятельность предприятий в Москве

10:31 30.11.2020 (обновлено: 10:34 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИнформационная реклама о программе регистрации посетителей по QR-кодам и SMS в сети ресторанов McDonald's в Москве
Информационная реклама о программе регистрации посетителей по QR-кодам и SMS в сети ресторанов McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве система QR-кодов используется в 9667 точках, на сегодняшний день ограничивать деятельность предприятий не планируется, однако в связи с ростом числа заболевших будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в местах массового скопления людей, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"В Москве система QR-кодов используется в 9667 точках. В том числе система чекинов внедрена в 301 магазин "Перекресток" и 149 магазинах "Дикси". Помимо этого в 151 ресторане быстрого питания "Макдональдс" и в 142 ресторанах "Бургер Кинг", - сообщил Немерюк.
Руководитель департамента добавил, что в связи с ростом числа заболевших планируется усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в местах массового скопления людей, а именно в торговых центрах, кафе, магазинах и других предприятиях.
"Вместе с тем хочу подчеркнуть, что ограничивать деятельность предприятий в Москве на сегодняшний день не планируется", - заключил он.
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