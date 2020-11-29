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Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима
Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима
Настоящая зима со снегом и легким морозом придет в столицу в начале следующей недели, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:24
2020-11-29T18:24
2020-11-29T18:39
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Настоящая зима со снегом и легким морозом придет в столицу в начале следующей недели, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом RT.Позднякова отметила, что во второй половине недели москвичей ждут минусовые температуры. Кроме того, жителей столицы предупредили о высоком атмосферном давлении до 4 декабря.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество