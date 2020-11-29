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Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима
Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима
Настоящая зима со снегом и легким морозом придет в столицу в начале следующей недели, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:24
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татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Настоящая зима со снегом и легким морозом придет в столицу в начале следующей недели, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом RT.Позднякова отметила, что во второй половине недели москвичей ждут минусовые температуры. Кроме того, жителей столицы предупредили о высоком атмосферном давлении до 4 декабря.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима

18:24 29.11.2020 (обновлено: 18:39 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудник коммунальных служб во время уборки снега в Москве
Сотрудник коммунальных служб во время уборки снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Настоящая зима со снегом и легким морозом придет в столицу в начале следующей недели, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом RT.
"На следующей неделе наступает календарная зима, и погода тоже подстраивается под календарь. Тридцатого ноября, в последний день осени, местами ожидаются небольшие осадки, будут положительные температуры в течение суток в промежутке от плюс двух до плюс трех градусов", — рассказала она.
Позднякова отметила, что во второй половине недели москвичей ждут минусовые температуры. Кроме того, жителей столицы предупредили о высоком атмосферном давлении до 4 декабря.
Как быстро уберут снег на вашей улице - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Как быстро уберут снег на московских улицах
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
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