https://ria.ru/20201129/zhenschina-1586825790.html
В Челябинске пациентка с COVID-19 умерла в ожидании госпитализации
В Челябинске пациентка с COVID-19 умерла в ожидании госпитализации
Министерство здравоохранения Челябинской области проведет разбор действий медиков после смерти в лечебном учреждении жительницы города Касли, которая якобы... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T12:51
2020-11-29T12:51
2020-11-29T17:39
касли
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_9320dab3e3f9538bfca4a92065f4665f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проведет разбор действий медиков после смерти в лечебном учреждении жительницы города Касли, которая якобы долго ожидала госпитализацию, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Минздрава региона.По данным местных СМИ, 12 ноября жительнице Каслей стало плохо и она вызвала врача. После осмотра терапевт отправила пациентку на КТ, которое показало поражение легких на 40 процентов. Женщину направили в стационар, но там не оказалось свободных мест. В итоге женщина 11 часов просидела в автомобиле скорой помощи, позже ее определили в стационар. Спустя три дня женщина скончалась.Летальные случаи находятся на особом контроле в ведомстве, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586793370.html
касли
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1400x0_80_0_0_5a49d4a3c0217d59ce6676d8910416dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касли, челябинская область, происшествия