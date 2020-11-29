https://ria.ru/20201129/zhenschina-1586825790.html

В Челябинске пациентка с COVID-19 умерла в ожидании госпитализации

В Челябинске пациентка с COVID-19 умерла в ожидании госпитализации

Министерство здравоохранения Челябинской области проведет разбор действий медиков после смерти в лечебном учреждении жительницы города Касли, которая якобы... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T12:51

2020-11-29T12:51

2020-11-29T17:39

касли

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_9320dab3e3f9538bfca4a92065f4665f.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проведет разбор действий медиков после смерти в лечебном учреждении жительницы города Касли, которая якобы долго ожидала госпитализацию, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Минздрава региона.По данным местных СМИ, 12 ноября жительнице Каслей стало плохо и она вызвала врача. После осмотра терапевт отправила пациентку на КТ, которое показало поражение легких на 40 процентов. Женщину направили в стационар, но там не оказалось свободных мест. В итоге женщина 11 часов просидела в автомобиле скорой помощи, позже ее определили в стационар. Спустя три дня женщина скончалась.Летальные случаи находятся на особом контроле в ведомстве, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586793370.html

касли

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касли, челябинская область, происшествия