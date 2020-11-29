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В Челябинске пациентка с COVID-19 умерла в ожидании госпитализации
В Челябинске пациентка с COVID-19 умерла в ожидании госпитализации
Министерство здравоохранения Челябинской области проведет разбор действий медиков после смерти в лечебном учреждении жительницы города Касли, которая якобы... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T12:51
2020-11-29T17:39
касли
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проведет разбор действий медиков после смерти в лечебном учреждении жительницы города Касли, которая якобы долго ожидала госпитализацию, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Минздрава региона.По данным местных СМИ, 12 ноября жительнице Каслей стало плохо и она вызвала врача. После осмотра терапевт отправила пациентку на КТ, которое показало поражение легких на 40 процентов. Женщину направили в стационар, но там не оказалось свободных мест. В итоге женщина 11 часов просидела в автомобиле скорой помощи, позже ее определили в стационар. Спустя три дня женщина скончалась.Летальные случаи находятся на особом контроле в ведомстве, уточнили в пресс-службе.
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касли, челябинская область, происшествия

В Челябинске пациентка с COVID-19 умерла в ожидании госпитализации

12:51 29.11.2020 (обновлено: 17:39 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проведет разбор действий медиков после смерти в лечебном учреждении жительницы города Касли, которая якобы долго ожидала госпитализацию, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Минздрава региона.
По данным местных СМИ, 12 ноября жительнице Каслей стало плохо и она вызвала врача. После осмотра терапевт отправила пациентку на КТ, которое показало поражение легких на 40 процентов. Женщину направили в стационар, но там не оказалось свободных мест. В итоге женщина 11 часов просидела в автомобиле скорой помощи, позже ее определили в стационар. Спустя три дня женщина скончалась.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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"По данной истории Министерством здравоохранения будет проведен отдельный разбор, в том числе по действиям врачей, прослушана история телефонных звонков горячей линии", — говорится в сообщении.

Летальные случаи находятся на особом контроле в ведомстве, уточнили в пресс-службе.
 
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