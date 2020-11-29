Вирусолог рассказал об особенности повторного заражения коронавирусом
12:44 29.11.2020 (обновлено: 15:33 29.11.2020)
© РИА Новости / Алексей ДаничевВрач определяет сатурацию у больной пациентки в отделении для больных средней тяжести госпиталя COVID-19
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться повторно, однако болезнь будет протекать в легкой форме. Об этом рассказал в интервью "России-24" директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Он напомнил, что респираторными инфекциями, вызываемыми коронавирусами, человек болеет с частотой раз в несколько лет: кто-то ежегодно, а кто-то очень редко.
"Поэтому <...> и новым коронавирусом (повторно заболеть. — Прим. ред.) можно", — пояснил он. В первый раз человек подхватывает инфекцию, так как у него не было антител.
"Потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее", — объяснил специалист сложности при установлении факта повторного заражения.
Он отметил, что история эволюции иммунной системы и сосуществование с патогенами говорит о том, что в среднем в случае повторных инфекций болезнь протекает легче и не приводит к тяжелым последствиям.
Ранее о возможности повторного заражения коронавирусом высказывался вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, заболевание, возможно, и проявится в более тяжелой форме. Человек может повторно заболеть, если при первом заражении COVID-19 иммунитет был слабо выражен, что может быть и при бессимптомной форме.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил, что повторное заражение может случиться у людей с тяжелыми болезнями, ухудшающими работу иммунной системы, например при онкологии или в случае приема антидепрессантов.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что повторное заражение коронавирусом возможно, однако в России документированных случаев нет.
По данным ВОЗ, в мире насчитывается 61,2 миллиона инфицированных, а согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 62 миллиона человек. Умерли почти полтора миллиона заболевших.
Общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 2 269 316 человек. Умерло 39 527 человек, а вылечились более 1,7 миллиона заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.