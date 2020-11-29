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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201129/zaderzhaniya-1586859693.html
В Белоруссии правозащитники заявили о задержании более 200 протестующих
В Белоруссии правозащитники заявили о задержании более 200 протестующих
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 208 задержанных во время несанкционированных акций... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:33
2020-11-29T18:51
светлана тихановская
весна
новые времена
александр лукашенко
витебск
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 208 задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике в воскресенье."Правозащитный центр "Весна" собирает информацию про задержанных... на акции в Минске, а также в других городах", - говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркивается, что список постоянно обновляется.На данный момент в нем 208 человек. Большинство задержаны в Минске, где оппозиция пыталась провести локальные акции протеста в разных районах города, но силовики пресекали эти попытки. Однако правозащитники сообщают и о задержаниях участников акций в пригороде Минска, а также в Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.При этом Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что во время освещения протестов в Белоруссии задержаны три журналиста: сотрудница издания "Новое время" Яна Трусило в Минске, Станислав Коршунов и Максим Хлебец, работающие на "Брестскую газету", в Бресте.Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. В этот раз сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция пока не комментирует информацию о количестве задержанных во время акций протеста, а также о применении слезоточивого газа и о предупредительных выстрелах в воздух при разгонах протестов в Минске и пригороде, о которых сообщали очевидцы в соцсетях и местные СМИ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
витебск
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светлана тихановская, весна, новые времена, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии правозащитники заявили о задержании более 200 протестующих

18:33 29.11.2020 (обновлено: 18:51 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Участники несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 208 задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике в воскресенье.
"Правозащитный центр "Весна" собирает информацию про задержанных... на акции в Минске, а также в других городах", - говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркивается, что список постоянно обновляется.
На данный момент в нем 208 человек. Большинство задержаны в Минске, где оппозиция пыталась провести локальные акции протеста в разных районах города, но силовики пресекали эти попытки. Однако правозащитники сообщают и о задержаниях участников акций в пригороде Минска, а также в Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.
При этом Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что во время освещения протестов в Белоруссии задержаны три журналиста: сотрудница издания "Новое время" Яна Трусило в Минске, Станислав Коршунов и Максим Хлебец, работающие на "Брестскую газету", в Бресте.
Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. В этот раз сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция пока не комментирует информацию о количестве задержанных во время акций протеста, а также о применении слезоточивого газа и о предупредительных выстрелах в воздух при разгонах протестов в Минске и пригороде, о которых сообщали очевидцы в соцсетях и местные СМИ.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаНовые временаАлександр ЛукашенкоВитебскМинскБелоруссияВ мире
 
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