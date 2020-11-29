https://ria.ru/20201129/zaderzhaniya-1586859693.html

В Белоруссии правозащитники заявили о задержании более 200 протестующих

В Белоруссии правозащитники заявили о задержании более 200 протестующих

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 208 задержанных во время несанкционированных акций... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T18:33

2020-11-29T18:33

2020-11-29T18:51

светлана тихановская

весна

новые времена

александр лукашенко

витебск

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586856182_0:71:2227:1324_1400x0_80_0_0_e37d39ebaa016475e7f5cde9e39c0f83.jpg

МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 208 задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике в воскресенье."Правозащитный центр "Весна" собирает информацию про задержанных... на акции в Минске, а также в других городах", - говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркивается, что список постоянно обновляется.На данный момент в нем 208 человек. Большинство задержаны в Минске, где оппозиция пыталась провести локальные акции протеста в разных районах города, но силовики пресекали эти попытки. Однако правозащитники сообщают и о задержаниях участников акций в пригороде Минска, а также в Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.При этом Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что во время освещения протестов в Белоруссии задержаны три журналиста: сотрудница издания "Новое время" Яна Трусило в Минске, Станислав Коршунов и Максим Хлебец, работающие на "Брестскую газету", в Бресте.Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. В этот раз сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция пока не комментирует информацию о количестве задержанных во время акций протеста, а также о применении слезоточивого газа и о предупредительных выстрелах в воздух при разгонах протестов в Минске и пригороде, о которых сообщали очевидцы в соцсетях и местные СМИ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

витебск

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, весна, новые времена, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире