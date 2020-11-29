https://ria.ru/20201129/zaderzhanie-1586841175.html

Правозащитники сообщили о задержании 30 протестующих в Минске

Правозащитники сообщили о задержании 30 протестующих в Минске

Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 30 задержанных во время несанкционированных акций протеста в... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T15:19

2020-11-29T15:19

2020-11-29T16:30

протесты в белоруссии

весна

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586869081_0:0:1852:1043_1400x0_80_0_0_a0f1b8f39a6e8f1f573cdb8bd56cbd27.jpg

МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 30 задержанных во время несанкционированных акций протеста в воскресенье в Минске и пригороде."В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси продолжаются традиционные акции протеста… Правозащитный центр "Весна" собирает информацию про задержанных в этот день на акции в Минске, а также в других городах", - говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркивается, что список постоянно обновляется. На данный момент в нем 30 человек, которые были задержаны в Минске и в деревне Боровляны под белорусской столицей.Белорусская оппозиция традиционно проводит в воскресенье протестные акции, в Минске они имеют формат шествия. В это воскресенье сторонники оппозиции запланировали собраться в разных точках города для проведения районных шествий. По данным очевидцев в соцсетях, в ряде районов Минска образовались колонны протестующих, разных по размеру, их движению препятствуют силовики, которые проводят точечные задержания. Милиция Минска пока не прокомментировала задержания участников несанкционированных акций протеста.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201129/aktsiya-1586823561.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна сторонников оппозиции в Минске Колонна сторонников оппозиции собралась в районе станции метро «Восток» в Минске, но после появления правоохранителей рассеялась 2020-11-29T15:19 true PT0M47S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весна, минск, белоруссия, в мире