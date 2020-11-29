Правозащитники сообщили о задержании 30 протестующих в Минске
15:19 29.11.2020 (обновлено: 16:30 29.11.2020)
© РИА Новости / Виктор ТолочкоСотрудник правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
"В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси продолжаются традиционные акции протеста… Правозащитный центр "Весна" собирает информацию про задержанных в этот день на акции в Минске, а также в других городах", - говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркивается, что список постоянно обновляется. На данный момент в нем 30 человек, которые были задержаны в Минске и в деревне Боровляны под белорусской столицей.
Белорусская оппозиция традиционно проводит в воскресенье протестные акции, в Минске они имеют формат шествия. В это воскресенье сторонники оппозиции запланировали собраться в разных точках города для проведения районных шествий. По данным очевидцев в соцсетях, в ряде районов Минска образовались колонны протестующих, разных по размеру, их движению препятствуют силовики, которые проводят точечные задержания. Милиция Минска пока не прокомментировала задержания участников несанкционированных акций протеста.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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