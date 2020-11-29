https://ria.ru/20201129/vybory-1586864772.html

Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах

Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:19

2020-11-29T19:19

2020-11-29T19:19

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны демократов."Мы победили на выборах легко. Не может быть, чтобы Байден набрал миллионы голосов", - заявил Трамп в интервью FoxNews.Трамп усомнился в том, что объявивший о своей победе Джо Байден мог набрать больше голосов среди темнокожего населения, чем бывший глава США Барак Обама."Тысячи мертвых людей проголосовали", - повторил Трамп, подчеркнув, что на самом деле Байден не получил 80 миллионов голосов.Президент США заявил, что среди доказательств мошенничества - показания свидетелей, которые не смогли проголосовать в день выборов якобы потому, что уже отдали голоса, а также фотографии и доказательства вбросов или бюллетени в его пользу, которые нашли выброшенными. "У нас так много доказательств", - сказал Трамп.Ранее администрация президента Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире