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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201129/vybory-1586864772.html
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:19
2020-11-29T19:19
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны демократов."Мы победили на выборах легко. Не может быть, чтобы Байден набрал миллионы голосов", - заявил Трамп в интервью FoxNews.Трамп усомнился в том, что объявивший о своей победе Джо Байден мог набрать больше голосов среди темнокожего населения, чем бывший глава США Барак Обама."Тысячи мертвых людей проголосовали", - повторил Трамп, подчеркнув, что на самом деле Байден не получил 80 миллионов голосов.Президент США заявил, что среди доказательств мошенничества - показания свидетелей, которые не смогли проголосовать в день выборов якобы потому, что уже отдали голоса, а также фотографии и доказательства вбросов или бюллетени в его пользу, которые нашли выброшенными. "У нас так много доказательств", - сказал Трамп.Ранее администрация президента Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах

19:19 29.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны демократов.
"Мы победили на выборах легко. Не может быть, чтобы Байден набрал миллионы голосов", - заявил Трамп в интервью FoxNews.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00
Трампизм не проиграл. Как президент США стал Конфуцием наших дней
Трамп усомнился в том, что объявивший о своей победе Джо Байден мог набрать больше голосов среди темнокожего населения, чем бывший глава США Барак Обама.
"Тысячи мертвых людей проголосовали", - повторил Трамп, подчеркнув, что на самом деле Байден не получил 80 миллионов голосов.
Президент США заявил, что среди доказательств мошенничества - показания свидетелей, которые не смогли проголосовать в день выборов якобы потому, что уже отдали голоса, а также фотографии и доказательства вбросов или бюллетени в его пользу, которые нашли выброшенными. "У нас так много доказательств", - сказал Трамп.
Ранее администрация президента Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
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