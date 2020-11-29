https://ria.ru/20201129/vybory-1586864772.html
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:19
2020-11-29T19:19
2020-11-29T19:19
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583331417_0:0:2350:1322_1400x0_80_0_0_b0c4eb88beb0df19b62c5e3d2dcc830c.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны демократов."Мы победили на выборах легко. Не может быть, чтобы Байден набрал миллионы голосов", - заявил Трамп в интервью FoxNews.Трамп усомнился в том, что объявивший о своей победе Джо Байден мог набрать больше голосов среди темнокожего населения, чем бывший глава США Барак Обама."Тысячи мертвых людей проголосовали", - повторил Трамп, подчеркнув, что на самом деле Байден не получил 80 миллионов голосов.Президент США заявил, что среди доказательств мошенничества - показания свидетелей, которые не смогли проголосовать в день выборов якобы потому, что уже отдали голоса, а также фотографии и доказательства вбросов или бюллетени в его пользу, которые нашли выброшенными. "У нас так много доказательств", - сказал Трамп.Ранее администрация президента Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html
https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583331417_56:0:2141:1564_1400x0_80_0_0_8f74b3dcf5081a1cb1990f5ff6ed3dc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны демократов.
"Мы победили на выборах легко. Не может быть, чтобы Байден набрал миллионы голосов", - заявил Трамп в интервью FoxNews
.
Трамп усомнился в том, что объявивший о своей победе Джо Байден
мог набрать больше голосов среди темнокожего населения, чем бывший глава США Барак Обама
.
"Тысячи мертвых людей проголосовали", - повторил Трамп, подчеркнув, что на самом деле Байден не получил 80 миллионов голосов.
Президент США заявил, что среди доказательств мошенничества - показания свидетелей, которые не смогли проголосовать в день выборов якобы потому, что уже отдали голоса, а также фотографии и доказательства вбросов или бюллетени в его пользу, которые нашли выброшенными. "У нас так много доказательств", - сказал Трамп.
Ранее администрация президента Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.