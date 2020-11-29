https://ria.ru/20201129/vybory-1586862959.html

Трамп не уверен, что жалобы на выборы дойдут до Верховного суда

Трамп не уверен, что жалобы на выборы дойдут до Верховного суда

Президент США Дональд Трамп заявил, что довести его жалобы на нарушения на выборах до Верховного суда будет нелегко. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:06

2020-11-29T19:06

2020-11-29T20:21

выборы президента сша — 2020

верховный суд сша

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что довести его жалобы на нарушения на выборах до Верховного суда будет нелегко."В Верховный суд тяжело попасть", - заявил Трамп в интервью Fox News.Он подчеркнул, что множество людей готовы представлять его в Верховном суде, но вопрос в том, возможно ли довести дело до высшей инстанции.На просьбу уточнить, верит ли он в победу в Верховном суде, Трамп ответил: "Верховный суд должен нас выслушать, или зачем он нужен". Свою убежденность он объяснил серьезностью дела, связанного с выборами, и обширностью собранных его командой доказательств.

https://ria.ru/20201129/vybory-1586859935.html

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верховный суд сша, дональд трамп, сша, в мире