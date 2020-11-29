https://ria.ru/20201129/vybory-1586859935.html

Трамп допустил причастность ФБР к фальсификациям на выборах

Трамп допустил причастность ФБР к фальсификациям на выборах

Президент США Дональд Трамп вновь назвал прошедшие выборы мошенничеством и допустил, что к нарушениям причастны сотрудники ФБР и минюста. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T18:34

2020-11-29T18:34

2020-11-29T19:27

выборы президента сша — 2020

фбр

дональд трамп

министерство юстиции сша

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_b17a6a33dfea394b20c97f3dd856da50.jpg

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь назвал прошедшие выборы мошенничеством и допустил, что к нарушениям причастны сотрудники ФБР и минюста."Тотальное мошенничество. Я не знаю, как ФБР и министерство юстиции, не знаю, может быть, они вовлечены. Как людям это сошло с рук?" - заявил Трамп в интервью Fox News.Как отметил Трамп, "весь мир смотрит и никто не может поверить случившемуся". По его словам, выборы были сфальсифицированы.По мнению президента США, из победы с большим перевесом в ночь выборов ситуация для него перевернулась в проигрыш с небольшим отрывом.Он отметил, что ФБР делает хорошую работу, но в ситуации, когда важнейшее, что они могут изучить - выборы в США - они бездействуют. "Где они? Я не вижу ничего, они просто двигаются дальше, к следующему президенту", - сказал Трамп.Как подчеркнул он, "со всем имевшимся мошенничеством, никто не пришел ко мне, не сказал", что ФБР изучает ситуацию.Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

https://ria.ru/20201127/tramp-1586686891.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, в мире