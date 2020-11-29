https://ria.ru/20201129/vulkan-1586860898.html
Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла на высоту четырех километров
Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла на высоту четырех километров
Вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен, выбросил в воскресенье пепел на высоту 4 тысячи метров, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:41
2020-11-29T18:41
2020-11-29T18:45
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен, выбросил в воскресенье пепел на высоту 4 тысячи метров, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков.Сейсмологи зафиксировали, что выброс пепла произошел в 10.45 по местному времени (06.45 мск). По данным специалистов, извержение продолжалось около 600 секунд. Ведомство рекомендует местным жителям и туристам воздерживаться от любой деятельности в радиусе двух километров от вулкана.Высота горы Левотоло составляет 1018 метров. Всего на острове Ломблен расположены три вулкана - Илилабалекан, Иливерунг и Левотоло.Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
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индийский океан, суматра, индонезия, в мире
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен, выбросил в воскресенье пепел на высоту 4 тысячи метров, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков.
Сейсмологи зафиксировали, что выброс пепла произошел в 10.45 по местному времени (06.45 мск). По данным специалистов, извержение продолжалось около 600 секунд. Ведомство рекомендует местным жителям и туристам воздерживаться от любой деятельности в радиусе двух километров от вулкана.
Высота горы Левотоло составляет 1018 метров. Всего на острове Ломблен расположены три вулкана - Илилабалекан, Иливерунг и Левотоло.
Индонезия
является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана
, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра
. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.