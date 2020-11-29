https://ria.ru/20201129/vozvraschenie-1586804096.html

Мужчина вернулся домой после собственной кремации

Мужчина вернулся домой после собственной кремации

В Индии мужчина возвратился домой через неделю после того, как его семья получила его тело из больницы и кремировала его. Об этом сообщает NDTV. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T08:37

2020-11-29T08:37

2020-11-29T08:37

коронавирус covid-19

здоровье - общество

индия

в мире

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Индии мужчина возвратился домой через неделю после того, как его семья получила его тело из больницы и кремировала его. Об этом сообщает NDTV.В начале ноября 75-летнего мужчину положили в больницу — его тест на коронавирус дал положительный результат. Через несколько дней родным сообщили о его смерти. Тело умершего хранилось в соответствии с протоколами по предотвращению распространения коронавируса, а лицо мужчины семье показали на расстоянии, что, вероятно, не позволило четко его разглядеть.Родные рассказали, что кремировали тело и были готовы провести специальный обряд, когда им позвонили и сказали, что мужчина выздоровел и его нужно забрать из больницы. "Мы шокированы и удивлены. Однако, мы привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали", — рассказал сын мужчины. Когда он попытался узнать, кого же семья кремировала, то выяснилось о еще одном пожилом пациенте с коронавирусом, с которым и перепутали мужчину.

https://ria.ru/20201128/morg-1586725207.html

индия

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, индия, в мире