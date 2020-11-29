Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201129/vozvraschenie-1586804096.html
Мужчина вернулся домой после собственной кремации
Мужчина вернулся домой после собственной кремации
В Индии мужчина возвратился домой через неделю после того, как его семья получила его тело из больницы и кремировала его. Об этом сообщает NDTV. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T08:37
2020-11-29T08:37
коронавирус covid-19
здоровье - общество
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/131975/19/1319751975_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_22c494f9c1c45d5b184e2fb247660bdb.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Индии мужчина возвратился домой через неделю после того, как его семья получила его тело из больницы и кремировала его. Об этом сообщает NDTV.В начале ноября 75-летнего мужчину положили в больницу — его тест на коронавирус дал положительный результат. Через несколько дней родным сообщили о его смерти. Тело умершего хранилось в соответствии с протоколами по предотвращению распространения коронавируса, а лицо мужчины семье показали на расстоянии, что, вероятно, не позволило четко его разглядеть.Родные рассказали, что кремировали тело и были готовы провести специальный обряд, когда им позвонили и сказали, что мужчина выздоровел и его нужно забрать из больницы. "Мы шокированы и удивлены. Однако, мы привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали", — рассказал сын мужчины. Когда он попытался узнать, кого же семья кремировала, то выяснилось о еще одном пожилом пациенте с коронавирусом, с которым и перепутали мужчину.
https://ria.ru/20201128/morg-1586725207.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/131975/19/1319751975_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_042659e9a64b3a0080a59eba2424eaa6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, индия, в мире

Мужчина вернулся домой после собственной кремации

08:37 29.11.2020
 
© Fotolia / spotmatikphotoПациент в больнице
Пациент в больнице - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Fotolia / spotmatikphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Индии мужчина возвратился домой через неделю после того, как его семья получила его тело из больницы и кремировала его. Об этом сообщает NDTV.
В начале ноября 75-летнего мужчину положили в больницу — его тест на коронавирус дал положительный результат. Через несколько дней родным сообщили о его смерти. Тело умершего хранилось в соответствии с протоколами по предотвращению распространения коронавируса, а лицо мужчины семье показали на расстоянии, что, вероятно, не позволило четко его разглядеть.
Родные рассказали, что кремировали тело и были готовы провести специальный обряд, когда им позвонили и сказали, что мужчина выздоровел и его нужно забрать из больницы.
"Мы шокированы и удивлены. Однако, мы привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали", — рассказал сын мужчины.
Когда он попытался узнать, кого же семья кремировала, то выяснилось о еще одном пожилом пациенте с коронавирусом, с которым и перепутали мужчину.
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
Вчера, 10:08
Мужчина ожил в морге во время бальзамирования
 
Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Умер академик Владимир Фортов
09:08Сбербанк займется переработкой старых пластиковых карт в окна
09:05В Москве еще 5576 человек выздоровели от COVID-19
08:45В Приднестровье начался единый день голосования
08:37Мужчина вернулся домой после собственной кремации
08:27В Подмосковье не планируют приостанавливать плановую медицинскую помощь
07:07Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
06:45Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
06:39В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
05:47Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек
05:31"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"
05:04В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
04:49Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов
04:39Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий
04:14Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
04:12СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей в 30-х годах
03:38Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона
03:34Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
03:13Психолог рассказал, как "отлипнуть" от экрана смартфона
03:08Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"
Лента новостейМолния