https://ria.ru/20201129/virusolog-1586867725.html
Вирусолог оценил заявление Мясникова о грядущей пандемии
Вирусолог оценил заявление Мясникова о грядущей пандемии
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с "Радио Sputnik" подтвердил опасения врача и телеведущего Александра Мясникова о грядущей пандемии. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:44
2020-11-29T19:44
2020-11-29T23:09
александр чепурнов
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с "Радио Sputnik" подтвердил опасения врача и телеведущего Александра Мясникова о грядущей пандемии.Ранее Мясников заявил, что в мире высока вероятность возникновения нового вируса гриппа, который может повлечь за собой пандемию со смертностью 35-40 процентов. По словам врача, человечество от такого сценария отделяют, по сути, две мутации.Чепурнов подтвердил, что возможность возникновения такого "черного лебедя" давно рассматривается специалистами."Ожидания такого (развития событий. — Прим. ред.) у многих есть, и основания для этого тоже есть, тут доктор Мясников совершенно прав", — отметил он.При этом Чепурнов добавил, что у птичьего гриппа, о котором говорил его коллега, есть подобный потенциал, поскольку он обладает колоссальной летальностью."Единственное, что пока нас защищает, — это то, что он не передается от человека к человеку. Но это может быть преодолено", — добавил он.По его словам, вирусы обладают способностью адаптации к новому хозяину и делают это достаточно легко.Чепурнов добавил, что сложность создания универсальной вакцины от гриппа заключается в развитой способности вируса к рекомбинации. При этом белки, способные его нейтрализовать, труднодоступны.
https://ria.ru/20201129/bessimptomnyy-1586863826.html
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александр чепурнов, александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Вирусолог Александр Чепурнов
в беседе с "Радио Sputnik"
подтвердил опасения врача и телеведущего Александра Мясникова
о грядущей пандемии.
Ранее Мясников заявил, что в мире высока вероятность возникновения нового вируса гриппа, который может повлечь за собой пандемию со смертностью 35-40 процентов. По словам врача, человечество от такого сценария отделяют, по сути, две мутации.
Чепурнов подтвердил, что возможность возникновения такого "черного лебедя" давно рассматривается специалистами.
"Ожидания такого (развития событий. — Прим. ред.) у многих есть, и основания для этого тоже есть, тут доктор Мясников совершенно прав", — отметил он.
При этом Чепурнов добавил, что у птичьего гриппа, о котором говорил его коллега, есть подобный потенциал, поскольку он обладает колоссальной летальностью.
"Единственное, что пока нас защищает, — это то, что он не передается от человека к человеку. Но это может быть преодолено", — добавил он.
По его словам, вирусы обладают способностью адаптации к новому хозяину и делают это достаточно легко.
Чепурнов добавил, что сложность создания универсальной вакцины от гриппа заключается в развитой способности вируса к рекомбинации. При этом белки, способные его нейтрализовать, труднодоступны.