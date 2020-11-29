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Вирусолог оценил заявление Мясникова о грядущей пандемии
Вирусолог оценил заявление Мясникова о грядущей пандемии
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с "Радио Sputnik" подтвердил опасения врача и телеведущего Александра Мясникова о грядущей пандемии. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:44
2020-11-29T23:09
александр чепурнов
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россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с "Радио Sputnik" подтвердил опасения врача и телеведущего Александра Мясникова о грядущей пандемии.Ранее Мясников заявил, что в мире высока вероятность возникновения нового вируса гриппа, который может повлечь за собой пандемию со смертностью 35-40 процентов. По словам врача, человечество от такого сценария отделяют, по сути, две мутации.Чепурнов подтвердил, что возможность возникновения такого "черного лебедя" давно рассматривается специалистами."Ожидания такого (развития событий. — Прим. ред.) у многих есть, и основания для этого тоже есть, тут доктор Мясников совершенно прав", — отметил он.При этом Чепурнов добавил, что у птичьего гриппа, о котором говорил его коллега, есть подобный потенциал, поскольку он обладает колоссальной летальностью."Единственное, что пока нас защищает, — это то, что он не передается от человека к человеку. Но это может быть преодолено", — добавил он.По его словам, вирусы обладают способностью адаптации к новому хозяину и делают это достаточно легко.Чепурнов добавил, что сложность создания универсальной вакцины от гриппа заключается в развитой способности вируса к рекомбинации. При этом белки, способные его нейтрализовать, труднодоступны.
https://ria.ru/20201129/bessimptomnyy-1586863826.html
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александр чепурнов, александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество

Вирусолог оценил заявление Мясникова о грядущей пандемии

19:44 29.11.2020 (обновлено: 23:09 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с "Радио Sputnik" подтвердил опасения врача и телеведущего Александра Мясникова о грядущей пандемии.
Ранее Мясников заявил, что в мире высока вероятность возникновения нового вируса гриппа, который может повлечь за собой пандемию со смертностью 35-40 процентов. По словам врача, человечество от такого сценария отделяют, по сути, две мутации.
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Чепурнов подтвердил, что возможность возникновения такого "черного лебедя" давно рассматривается специалистами.
"Ожидания такого (развития событий. — Прим. ред.) у многих есть, и основания для этого тоже есть, тут доктор Мясников совершенно прав", — отметил он.
При этом Чепурнов добавил, что у птичьего гриппа, о котором говорил его коллега, есть подобный потенциал, поскольку он обладает колоссальной летальностью.
"Единственное, что пока нас защищает, — это то, что он не передается от человека к человеку. Но это может быть преодолено", — добавил он.
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По его словам, вирусы обладают способностью адаптации к новому хозяину и делают это достаточно легко.
Чепурнов добавил, что сложность создания универсальной вакцины от гриппа заключается в развитой способности вируса к рекомбинации. При этом белки, способные его нейтрализовать, труднодоступны.
 
Александр ЧепурновАлександр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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