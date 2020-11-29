https://ria.ru/20201129/virusolog-1586867725.html

Вирусолог оценил заявление Мясникова о грядущей пандемии

Вирусолог оценил заявление Мясникова о грядущей пандемии

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с "Радио Sputnik" подтвердил опасения врача и телеведущего Александра Мясникова о грядущей пандемии. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:44

2020-11-29T19:44

2020-11-29T23:09

александр чепурнов

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_771972fc2fe6a3d46f1281df9d536fd4.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с "Радио Sputnik" подтвердил опасения врача и телеведущего Александра Мясникова о грядущей пандемии.Ранее Мясников заявил, что в мире высока вероятность возникновения нового вируса гриппа, который может повлечь за собой пандемию со смертностью 35-40 процентов. По словам врача, человечество от такого сценария отделяют, по сути, две мутации.Чепурнов подтвердил, что возможность возникновения такого "черного лебедя" давно рассматривается специалистами."Ожидания такого (развития событий. — Прим. ред.) у многих есть, и основания для этого тоже есть, тут доктор Мясников совершенно прав", — отметил он.При этом Чепурнов добавил, что у птичьего гриппа, о котором говорил его коллега, есть подобный потенциал, поскольку он обладает колоссальной летальностью."Единственное, что пока нас защищает, — это то, что он не передается от человека к человеку. Но это может быть преодолено", — добавил он.По его словам, вирусы обладают способностью адаптации к новому хозяину и делают это достаточно легко.Чепурнов добавил, что сложность создания универсальной вакцины от гриппа заключается в развитой способности вируса к рекомбинации. При этом белки, способные его нейтрализовать, труднодоступны.

https://ria.ru/20201129/bessimptomnyy-1586863826.html

https://ria.ru/20201129/kletki-1586845242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество