https://ria.ru/20201129/veyder-1586810980.html

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера

Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах", умер на 86-м году жизни, сообщает представлявшее его агентство Bowington... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T10:09

2020-11-29T10:09

2020-11-29T13:33

культура

дэвид проуз

звездные войны

джордж лукас

великобритания

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах", умер на 86-м году жизни, сообщает представлявшее его агентство Bowington Management.Агент актера Томас Боуингтон подтвердил, что Проуз умер после непродолжительной болезни."С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет", — говорится в Twitter-аккаунте агентства.Проуз получил всемирную известность, сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер носил костюм героя, а его голосом был Джеймс Эрл Джонс. До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Кроме того, он исполнил эпизодическую роль в "Заводном апельсине", а также появился в таких фильмах, как "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна".Проуз также занимался тяжелой атлетикой и помогал готовить Кристофера Рива к роли Супермена.

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дэвид проуз, звездные войны, джордж лукас, великобритания