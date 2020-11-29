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Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера
Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах", умер на 86-м году жизни, сообщает представлявшее его агентство Bowington... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T10:09
2020-11-29T10:09
2020-11-29T13:33
культура
дэвид проуз
звездные войны
джордж лукас
великобритания
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах", умер на 86-м году жизни, сообщает представлявшее его агентство Bowington Management.Агент актера Томас Боуингтон подтвердил, что Проуз умер после непродолжительной болезни."С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет", — говорится в Twitter-аккаунте агентства.Проуз получил всемирную известность, сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер носил костюм героя, а его голосом был Джеймс Эрл Джонс. До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Кроме того, он исполнил эпизодическую роль в "Заводном апельсине", а также появился в таких фильмах, как "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна".Проуз также занимался тяжелой атлетикой и помогал готовить Кристофера Рива к роли Супермена.
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дэвид проуз, звездные войны, джордж лукас, великобритания
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Британский актер Дэвид Проуз
, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах", умер на 86-м году жизни, сообщает представлявшее его агентство Bowington Management.
Агент актера Томас Боуингтон подтвердил
, что Проуз умер после непродолжительной болезни.
"С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет", — говорится в Twitter-аккаунте агентства.
Проуз получил всемирную известность, сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер носил костюм героя, а его голосом был Джеймс Эрл Джонс. До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Кроме того, он исполнил эпизодическую роль в "Заводном апельсине", а также появился в таких фильмах, как "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна".
Проуз также занимался тяжелой атлетикой и помогал готовить Кристофера Рива к роли Супермена.