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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201129/versiya-1586880372.html
Мясников оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Мясников оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в статье на своем сайте прокомментировал теорию о лабораторном происхождении COVID-19. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T23:12
2020-11-29T23:13
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в статье на своем сайте прокомментировал теорию о лабораторном происхождении COVID-19. "Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку", — отметил он.Медик добавил, что низкая смертность говорит о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием.Мясников отметил, что начало новой эпидемии было предсказуемо, и о ней предупреждали специалисты.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 61,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали около 1,449 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Мясников оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

23:12 29.11.2020 (обновлено: 23:13 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в статье на своем сайте прокомментировал теорию о лабораторном происхождении COVID-19.
"Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку", — отметил он.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Вчера, 19:44
Вирусолог оценил заявление Мясникова о грядущей пандемии
Медик добавил, что низкая смертность говорит о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием.
Мясников отметил, что начало новой эпидемии было предсказуемо, и о ней предупреждали специалисты.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 61,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали около 1,449 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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