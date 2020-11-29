https://ria.ru/20201129/versiya-1586880372.html

Мясников оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Мясников оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в статье на своем сайте прокомментировал теорию о лабораторном происхождении COVID-19. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T23:12

2020-11-29T23:12

2020-11-29T23:13

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837298_0:249:3001:1937_1400x0_80_0_0_e50b45acb4b603dd55fc1bf041027ef2.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в статье на своем сайте прокомментировал теорию о лабораторном происхождении COVID-19. "Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку", — отметил он.Медик добавил, что низкая смертность говорит о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием.Мясников отметил, что начало новой эпидемии было предсказуемо, и о ней предупреждали специалисты.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 61,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали около 1,449 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/virusolog-1586867725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество