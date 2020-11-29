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Мясников оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Мясников оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в статье на своем сайте прокомментировал теорию о лабораторном происхождении COVID-19. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T23:12
2020-11-29T23:12
2020-11-29T23:13
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в статье на своем сайте прокомментировал теорию о лабораторном происхождении COVID-19. "Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку", — отметил он.Медик добавил, что низкая смертность говорит о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием.Мясников отметил, что начало новой эпидемии было предсказуемо, и о ней предупреждали специалисты.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 61,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали около 1,449 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201129/virusolog-1586867725.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в статье на своем сайте
прокомментировал теорию о лабораторном происхождении COVID-19.
"Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку", — отметил он.
Медик добавил, что низкая смертность говорит о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием.
Мясников отметил, что начало новой эпидемии было предсказуемо, и о ней предупреждали специалисты.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 61,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали около 1,449 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.