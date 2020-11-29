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Директор "Вектора" рассказал о производстве вакцин от COVID-19
Директор "Вектора" рассказал о производстве вакцин от COVID-19
Три российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки, не конкурируя за них, заявил генеральный директор Государственного научного... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:43
2020-11-29T20:34
ринат максютов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Три российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки, не конкурируя за них, заявил генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

Директор "Вектора" рассказал о производстве вакцин от COVID-19

19:43 29.11.2020 (обновлено: 20:34 29.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Три российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки, не конкурируя за них, заявил генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Три компании, которые разрабатывают вакцины в РФ, используют принципиально разные технологические платформы с учетом накопленного опыта, который был сформирован данными высокого класса - командами по разработке вакцин против других инфекционных заболеваний… Все эти вакцины используют различные производственные площадки, практически не конкурируя таким образом", - сказал Максютов в интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
 
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