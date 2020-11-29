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Директор "Вектора" рассказал о производстве вакцин от COVID-19
Директор "Вектора" рассказал о производстве вакцин от COVID-19
Три российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки, не конкурируя за них, заявил генеральный директор Государственного научного... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:43
2020-11-29T19:43
2020-11-29T20:34
ринат максютов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Три российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки, не конкурируя за них, заявил генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество