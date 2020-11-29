https://ria.ru/20201129/vaktsiny-1586867620.html

Директор "Вектора" рассказал о производстве вакцин от COVID-19

Директор "Вектора" рассказал о производстве вакцин от COVID-19

Три российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки, не конкурируя за них, заявил генеральный директор Государственного научного... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:43

2020-11-29T19:43

2020-11-29T20:34

ринат максютов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Три российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки, не конкурируя за них, заявил генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество