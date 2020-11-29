https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586802540.html

Британские эксперты оценили данные о российской вакцине "Спутник V"

Британские эксперты оценили данные о российской вакцине "Спутник V"

Британские специалисты в области вирусологии прокомментировали в интервью CBC сообщения о результатах второго промежуточного анализа данных клинического... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T07:48

2020-11-29T07:48

2020-11-29T07:48

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье

великобритания

южная корея

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Британские специалисты в области вирусологии прокомментировали в интервью CBC сообщения о результатах второго промежуточного анализа данных клинического исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".Оно продемонстрировало эффективность вакцины в 91,4 процента на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность вакцины на 42-й день. Профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс подчеркнул, что это свидетельствует о достаточной эффективности "Спутника V".Профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс подчеркнул, что не видит причин сомневаться в этих результатах.По данным телеканала, в основе положительных оценок экспертов лежит информация о неоднократных успешных проявлениях "метода аденовирусной доставки", лежащего в основе разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи вакцины.Прекрасная вакцинаИммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса профессор Полина Степенская рассказала РИА Новости, что российским исследователям удалось создать прекрасную вакцину, которая по эффективности может превосходить разработки других стран.Специалист обратила внимание, что "Спутник V" создавался на основе известной технологии, доказавшей свою эффективность, и поэтому уверена в качестве вакцины.Степенская считает, что используя в качестве основы аденовирус человека, она может формировать более устойчивый иммунитет, чем созданная в Оксфорде по подобной технологии вакцина на основе аденовируса шимпанзе."Спутник V"Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, получившую название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Ее важные преимущества: безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Сейчас препарат тестируют на третьей фазе клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили от более чем 50 государств. Вакцину для поставок на зарубежные рынки будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586256599.html

https://ria.ru/20201115/vaktsina-1584694975.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

россия

великобритания

южная корея

венесуэла

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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