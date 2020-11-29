Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия убийства иранского физика
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан назвал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде "преступным деянием" и заявил, что, если за ним стоят власти какой-то страны, то подобный "акт государственного терроризма расценивался бы как вопиющее нарушение международного права".
"Это было преступное деяние и в высшей степени безрассудное. Оно грозит повлечь за собой смертоносное возмездие и новый виток регионального конфликта... Я не знаю, было ли убийство Фахризаде санкционировано или осуществлено иностранными властями. Подобный акт государственного терроризма стал бы вопиющим нарушением международного права и подтолкнул бы другие страны проводить смертоносные нападения на иностранных официальных лиц", - написал в Twitter Бреннан, служивший главой ЦРУ при бывшем президенте США Бараке Обаме.
Он призвал власти Ирана "дождаться возвращения ответственного американского лидерства на международную арену и противостоять желанию ответить на действия предполагаемых виновников".
Бреннан подчеркнул, что такое убийство "сильно отличается от ударов по лидерам террористов и боевикам Аль-Каиды* и ИГ*, против которых можно проводить атаки в соответствии с нормами международного права.
В пятницу вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.