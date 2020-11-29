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Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия убийства иранского физика

Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия убийства иранского физика

Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан назвал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде "преступным деянием" и заявил, что, если за ним стоят власти... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T00:36

2020-11-29T00:36

2020-11-29T00:36

убийство иранского физика-ядерщика

персидский залив

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

джон бреннан

мид германии

биньямин нетаньяху

москва

тегеран (город)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан назвал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде "преступным деянием" и заявил, что, если за ним стоят власти какой-то страны, то подобный "акт государственного терроризма расценивался бы как вопиющее нарушение международного права".Он призвал власти Ирана "дождаться возвращения ответственного американского лидерства на международную арену и противостоять желанию ответить на действия предполагаемых виновников".Бреннан подчеркнул, что такое убийство "сильно отличается от ударов по лидерам террористов и боевикам Аль-Каиды* и ИГ*, против которых можно проводить атаки в соответствии с нормами международного права.В пятницу вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201128/kosachev-1586783915.html

https://ria.ru/20201128/fakhrizade-1586748741.html

персидский залив

москва

тегеран (город)

сша

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