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Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия убийства иранского физика
Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия убийства иранского физика
Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан назвал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде "преступным деянием" и заявил, что, если за ним стоят власти... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T00:36
2020-11-29T00:36
убийство иранского физика-ядерщика
персидский залив
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
джон бреннан
мид германии
биньямин нетаньяху
москва
тегеран (город)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан назвал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде "преступным деянием" и заявил, что, если за ним стоят власти какой-то страны, то подобный "акт государственного терроризма расценивался бы как вопиющее нарушение международного права".Он призвал власти Ирана "дождаться возвращения ответственного американского лидерства на международную арену и противостоять желанию ответить на действия предполагаемых виновников".Бреннан подчеркнул, что такое убийство "сильно отличается от ударов по лидерам террористов и боевикам Аль-Каиды* и ИГ*, против которых можно проводить атаки в соответствии с нормами международного права.В пятницу вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201128/kosachev-1586783915.html
https://ria.ru/20201128/fakhrizade-1586748741.html
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убийство иранского физика-ядерщика, персидский залив, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, джон бреннан, мид германии, биньямин нетаньяху, москва, тегеран (город), сша, в мире

Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия убийства иранского физика

00:36 29.11.2020
 
© AFP 2020 / Saul LoebЭкс-директор ЦРУ Джон Бреннан
Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AFP 2020 / Saul Loeb
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан назвал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде "преступным деянием" и заявил, что, если за ним стоят власти какой-то страны, то подобный "акт государственного терроризма расценивался бы как вопиющее нарушение международного права".

"Это было преступное деяние и в высшей степени безрассудное. Оно грозит повлечь за собой смертоносное возмездие и новый виток регионального конфликта... Я не знаю, было ли убийство Фахризаде санкционировано или осуществлено иностранными властями. Подобный акт государственного терроризма стал бы вопиющим нарушением международного права и подтолкнул бы другие страны проводить смертоносные нападения на иностранных официальных лиц", - написал в Twitter Бреннан, служивший главой ЦРУ при бывшем президенте США Бараке Обаме.

Он призвал власти Ирана "дождаться возвращения ответственного американского лидерства на международную арену и противостоять желанию ответить на действия предполагаемых виновников".
Бреннан подчеркнул, что такое убийство "сильно отличается от ударов по лидерам террористов и боевикам Аль-Каиды* и ИГ*, против которых можно проводить атаки в соответствии с нормами международного права.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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Косачев заявил об угрозе вооруженного конфликта после убийства Фахризаде
В пятницу вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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Убийство иранского физика-ядерщикаПерсидский заливМинистерство обороны ИранаМохаммад Джавад ЗарифДжон БреннанМИД ГерманииБиньямин НетаньяхуМоскваТегеран (город)СШАВ мире
 
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