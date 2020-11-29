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МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика
МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика
МИД Турции выступил с осуждением убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и предложил в связи с этим избегать действий, которые могут привести к... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T00:06
2020-11-29T00:08
хасан роухани
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
мид германии
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тегеран (город)
анкара
убийство иранского физика-ядерщика
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АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и предложил в связи с этим избегать действий, которые могут привести к эскалации в регионе.В пятницу вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.МИД Турции выразил пожелание, чтобы все виновные в этом нападении были установлены и предстали перед правосудием, и предложил "всем сторонам избегать действий, которые приведут к эскалации в регионе".Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.
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хасан роухани, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, мид германии, биньямин нетаньяху, тегеран (город), анкара, убийство иранского физика-ядерщика, мид турции, иран, в мире

МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика

00:06 29.11.2020 (обновлено: 00:08 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Алена Палажченко
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АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и предложил в связи с этим избегать действий, которые могут привести к эскалации в регионе.
В пятницу вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
"Сожалеем, что иранский ученый Мохсен Фахризаде погиб в результате вооруженного нападения в Тегеране. Мы осуждаем это отвратительное убийство, выражаем соболезнования иранскому правительству и семье покойного. Турция выступает против любых попыток нарушить мир и спокойствие в регионе, а также против всех видов терроризма, независимо от того, кто является преступником или целью", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
МИД Турции выразил пожелание, чтобы все виновные в этом нападении были установлены и предстали перед правосудием, и предложил "всем сторонам избегать действий, которые приведут к эскалации в регионе".
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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