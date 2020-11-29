https://ria.ru/20201129/uchenyy-1586794265.html

МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика

МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика

МИД Турции выступил с осуждением убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и предложил в связи с этим избегать действий, которые могут привести к... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T00:06

2020-11-29T00:06

2020-11-29T00:08

хасан роухани

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

мид германии

биньямин нетаньяху

тегеран (город)

анкара

убийство иранского физика-ядерщика

мид турции

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АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и предложил в связи с этим избегать действий, которые могут привести к эскалации в регионе.В пятницу вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.МИД Турции выразил пожелание, чтобы все виновные в этом нападении были установлены и предстали перед правосудием, и предложил "всем сторонам избегать действий, которые приведут к эскалации в регионе".Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.

https://ria.ru/20201128/iran-1586712622.html

тегеран (город)

анкара

иран

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