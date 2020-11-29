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СК завел дело из-за убийства женщины и четырехлетней девочки в Саратове
СК завел дело из-за убийства женщины и четырехлетней девочки в Саратове
Следствие возбудило уголовное дело о двойном убийстве в связи с обнаружением четырехлетней девочки и ее мамы с множественными ножевыми ранениями, сообщило... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T21:30
2020-11-29T21:30
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 29 ноя - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о двойном убийстве в связи с обнаружением четырехлетней девочки и ее мамы с множественными ножевыми ранениями, сообщило областное управление СК РФ.Ранее в прокуратуре области сообщили, что вечером в воскресенье отец 38-летней жительницы Октябрьского района Саратова привел старшую внучку домой, однако войдя в квартиру на улице Чернышевского, он обнаружил тела своей дочери и четырехлетней внучки с ножевыми ранениями. Надзорное ведомство организовало проверку. По данным прокуратуры, семья на учете в органах системы профилактики не состоит."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего"… Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Сотрудниками органа полиции выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого", - говорится в сообщении. Фигуранту дела будет грозить вплоть до пожизненного заключения.В ведомстве отметили, что работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель регионального СУСК Анатолий Говорунов, а к расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, следствие проверяет версию о возможной причастности к двойному убийству отца четырехлетней девочки, которую вместе с ее мамой нашли мертвыми в Саратове."Рассматривается версия о возможной причастности к причинению смерти отца погибшей девочки. Мужчина был снят с поезда по пути в Москву", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201126/ubiystvo-1586333752.html
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саратовская область
саратов
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, саратов, происшествия

СК завел дело из-за убийства женщины и четырехлетней девочки в Саратове

21:30 29.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 29 ноя - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о двойном убийстве в связи с обнаружением четырехлетней девочки и ее мамы с множественными ножевыми ранениями, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее в прокуратуре области сообщили, что вечером в воскресенье отец 38-летней жительницы Октябрьского района Саратова привел старшую внучку домой, однако войдя в квартиру на улице Чернышевского, он обнаружил тела своей дочери и четырехлетней внучки с ножевыми ранениями. Надзорное ведомство организовало проверку. По данным прокуратуры, семья на учете в органах системы профилактики не состоит.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего"… Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Сотрудниками органа полиции выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого", - говорится в сообщении. Фигуранту дела будет грозить вплоть до пожизненного заключения.
В ведомстве отметили, что работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель регионального СУСК Анатолий Говорунов, а к расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, следствие проверяет версию о возможной причастности к двойному убийству отца четырехлетней девочки, которую вместе с ее мамой нашли мертвыми в Саратове.
"Рассматривается версия о возможной причастности к причинению смерти отца погибшей девочки. Мужчина был снят с поезда по пути в Москву", - сказал собеседник агентства.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьСаратовПроисшествия
 
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