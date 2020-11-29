https://ria.ru/20201129/ubiystvo-1586875249.html
СК завел дело из-за убийства женщины и четырехлетней девочки в Саратове
СК завел дело из-за убийства женщины и четырехлетней девочки в Саратове
Следствие возбудило уголовное дело о двойном убийстве в связи с обнаружением четырехлетней девочки и ее мамы с множественными ножевыми ранениями, сообщило... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T21:30
2020-11-29T21:30
2020-11-29T21:30
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
САРАТОВ, 29 ноя - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о двойном убийстве в связи с обнаружением четырехлетней девочки и ее мамы с множественными ножевыми ранениями, сообщило областное управление СК РФ.Ранее в прокуратуре области сообщили, что вечером в воскресенье отец 38-летней жительницы Октябрьского района Саратова привел старшую внучку домой, однако войдя в квартиру на улице Чернышевского, он обнаружил тела своей дочери и четырехлетней внучки с ножевыми ранениями. Надзорное ведомство организовало проверку. По данным прокуратуры, семья на учете в органах системы профилактики не состоит."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего"… Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Сотрудниками органа полиции выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого", - говорится в сообщении. Фигуранту дела будет грозить вплоть до пожизненного заключения.В ведомстве отметили, что работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель регионального СУСК Анатолий Говорунов, а к расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, следствие проверяет версию о возможной причастности к двойному убийству отца четырехлетней девочки, которую вместе с ее мамой нашли мертвыми в Саратове."Рассматривается версия о возможной причастности к причинению смерти отца погибшей девочки. Мужчина был снят с поезда по пути в Москву", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201126/ubiystvo-1586333752.html
https://ria.ru/20201126/ubiystvo-1586373500.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, саратов, происшествия
САРАТОВ, 29 ноя - РИА Новости.
Следствие возбудило уголовное дело о двойном убийстве в связи с обнаружением четырехлетней девочки и ее мамы с множественными ножевыми ранениями, сообщило областное управление СК
РФ.
Ранее в прокуратуре области сообщили, что вечером в воскресенье отец 38-летней жительницы Октябрьского района Саратова
привел старшую внучку домой, однако войдя в квартиру на улице Чернышевского, он обнаружил тела своей дочери и четырехлетней внучки с ножевыми ранениями. Надзорное ведомство организовало проверку. По данным прокуратуры, семья на учете в органах системы профилактики не состоит.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего"… Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Сотрудниками органа полиции выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого", - говорится в сообщении. Фигуранту дела будет грозить вплоть до пожизненного заключения.
В ведомстве отметили, что работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель регионального СУСК Анатолий Говорунов, а к расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, следствие проверяет версию о возможной причастности к двойному убийству отца четырехлетней девочки, которую вместе с ее мамой нашли мертвыми в Саратове.
"Рассматривается версия о возможной причастности к причинению смерти отца погибшей девочки. Мужчина был снят с поезда по пути в Москву", - сказал собеседник агентства.