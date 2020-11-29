https://ria.ru/20201129/transport-1586806927.html

Правительство выделило средства на медицинский транспорт для регионов

Правительство выделило средства на медицинский транспорт для регионов

Правительство РФ выделило более 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T09:16

2020-11-29T09:16

2020-11-29T09:16

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_5d396eafd0d250b27c46ded2fe6e81eb.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что деньги планировалось выделить в 2021 году, но из-за пандемии закупку решили ускорить.На выделенные деньги купят две тысячи автомобилей в поликлиники, врачебные амбулатории, районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Купленный транспорт будут использовать для выезда врачей на дом, транспортировки пациентов в больницы и для доставки лекарств для жителей отдалённых населённых пунктов. Отмечается, что это поможет сделать медицинские услуги более доступными и снизить нагрузку на службу скорой помощи в селах.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество