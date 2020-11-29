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Правительство выделило средства на медицинский транспорт для регионов
Правительство выделило средства на медицинский транспорт для регионов
Правительство РФ выделило более 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T09:16
2020-11-29T09:16
2020-11-29T09:16
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что деньги планировалось выделить в 2021 году, но из-за пандемии закупку решили ускорить.На выделенные деньги купят две тысячи автомобилей в поликлиники, врачебные амбулатории, районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Купленный транспорт будут использовать для выезда врачей на дом, транспортировки пациентов в больницы и для доставки лекарств для жителей отдалённых населённых пунктов. Отмечается, что это поможет сделать медицинские услуги более доступными и снизить нагрузку на службу скорой помощи в селах.
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что деньги планировалось выделить в 2021 году, но из-за пандемии закупку решили ускорить.
"Почти полтора миллиарда рублей будет направлено на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
На выделенные деньги купят две тысячи автомобилей в поликлиники, врачебные амбулатории, районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Купленный транспорт будут использовать для выезда врачей на дом, транспортировки пациентов в больницы и для доставки лекарств для жителей отдалённых населённых пунктов. Отмечается, что это поможет сделать медицинские услуги более доступными и снизить нагрузку на службу скорой помощи в селах.