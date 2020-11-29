https://ria.ru/20201129/terakt-1586845844.html

Слуцкий назвал убийство иранского ученого терактом

Слуцкий назвал убийство иранского ученого терактом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде - это теракт, целью которого... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T15:58

2020-11-29T15:58

2020-11-29T15:58

убийство иранского физика-ядерщика

леонид слуцкий

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

госдума рф

али акбар салехи

тегеран (город)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде - это теракт, целью которого является новая провокация Ирана, РФ осуждает преступление и выражает соболезнования Ирану и родным погибшего.Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

https://ria.ru/20201129/pushkov-1586795755.html

https://ria.ru/20201129/uchenyy-1586795583.html

тегеран (город)

иран

израиль

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убийство иранского физика-ядерщика, леонид слуцкий, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, госдума рф, али акбар салехи, тегеран (город), иран, израиль, в мире