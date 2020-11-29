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Три человека погибли в лобовом столкновении двух фур под Самарой
Три человека погибли в лобовом столкновении двух фур под Самарой
Три человека погибли, еще один пострадал в результате лобового столкновения двух грузовиков на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:48
2020-11-29T18:48
2020-11-29T18:48
россия
самарская область
сергиевский район
происшествия
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САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате лобового столкновения двух грузовиков на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в воскресенье в 14.48 (13.48 мск), на 1104 километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей, после чего они загорелись.
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