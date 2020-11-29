https://ria.ru/20201129/stolknovenie-1586861451.html

Три человека погибли в лобовом столкновении двух фур под Самарой

Три человека погибли в лобовом столкновении двух фур под Самарой

Три человека погибли, еще один пострадал в результате лобового столкновения двух грузовиков на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T18:48

2020-11-29T18:48

2020-11-29T18:48

россия

самарская область

сергиевский район

происшествия

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САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате лобового столкновения двух грузовиков на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в воскресенье в 14.48 (13.48 мск), на 1104 километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей, после чего они загорелись.

https://ria.ru/20201128/politseyskie-1586740184.html

россия

самарская область

сергиевский район

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самарская область, сергиевский район, происшествия