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Три человека погибли в лобовом столкновении двух фур под Самарой
Три человека погибли в лобовом столкновении двух фур под Самарой
Три человека погибли, еще один пострадал в результате лобового столкновения двух грузовиков на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:48
2020-11-29T18:48
россия
самарская область
сергиевский район
происшествия
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САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате лобового столкновения двух грузовиков на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в воскресенье в 14.48 (13.48 мск), на 1104 километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей, после чего они загорелись.
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россия
самарская область
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россия, самарская область, сергиевский район, происшествия

Три человека погибли в лобовом столкновении двух фур под Самарой

18:48 29.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате лобового столкновения двух грузовиков на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в воскресенье в 14.48 (13.48 мск), на 1104 километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей, после чего они загорелись.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
28 ноября, 12:49
Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком

"В результате ДТП погибли 3 человека, пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.

 
РоссияСамарская областьСергиевский районПроисшествия
 
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