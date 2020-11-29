Директор "Вектора" сравнил стоимость российских вакцин от COVID-19
20:17 29.11.2020 (обновлено: 21:15 29.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стоимость российских вакцин от COVID-19 "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" почти не отличается, сообщил директор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.
Он также рассказал, что к данному моменту произвели уже 35 тысяч доз "ЭпиВакКороны".
"Первая серия вакцинных препаратов, которые войдут в гражданский оборот, пройдут проверку в учреждениях Минздрава не ранее 7-8 декабря. В настоящий момент после регистрации вакцины 13 октября нами произведено уже 35 тысяч доз, до конца года будет произведено суммарно 50 тысяч доз, часть из которых, порядка пяти тысяч доз, пошла на пострегистрационные клинические исследования, и остальные будут вводиться в гражданский оборот", — пояснил Максютов.
Директор "Вектора" выразил уверенность, что сам коронавирус сохранится, но пандемия закончится в 2021 году.
Он уточнил, что это произойдет, как только будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, для чего нужно привить около половины населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.