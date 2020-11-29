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Директор "Вектора" сравнил стоимость российских вакцин от COVID-19

Директор "Вектора" сравнил стоимость российских вакцин от COVID-19

Стоимость российских вакцин от COVID-19 "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" почти не отличается, сообщил директор государственного научного центра "Вектор"... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T20:17

2020-11-29T20:17

2020-11-29T21:15

ринат максютов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стоимость российских вакцин от COVID-19 "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" почти не отличается, сообщил директор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.Он также рассказал, что к данному моменту произвели уже 35 тысяч доз "ЭпиВакКороны". Директор "Вектора" выразил уверенность, что сам коронавирус сохранится, но пандемия закончится в 2021 году.Он уточнил, что это произойдет, как только будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, для чего нужно привить около половины населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество