https://ria.ru/20201129/spetssluzhby-1586862632.html

Иранский депутат допустил участие зарубежных спецслужб в убийстве физика

Иранский депутат допустил участие зарубежных спецслужб в убийстве физика

Несколько зарубежных спецслужб могут быть причастны к убийству физика-ядерщика в Иране Мохсена Фахризаде, сообщил представитель комитета внешней политики и... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:04

2020-11-29T19:04

2020-11-29T19:04

убийство иранского физика-ядерщика

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

али акбар салехи

биньямин нетаньяху

тегеран (город)

иран

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ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. Несколько зарубежных спецслужб могут быть причастны к убийству физика-ядерщика в Иране Мохсена Фахризаде, сообщил представитель комитета внешней политики и национальной безопасности Ирана Абольфазль Амуи.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

https://ria.ru/20201129/terakt-1586845844.html

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тегеран (город)

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, али акбар салехи, биньямин нетаньяху, тегеран (город), иран, израиль, в мире