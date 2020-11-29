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Иранский депутат допустил участие зарубежных спецслужб в убийстве физика
Иранский депутат допустил участие зарубежных спецслужб в убийстве физика
Несколько зарубежных спецслужб могут быть причастны к убийству физика-ядерщика в Иране Мохсена Фахризаде, сообщил представитель комитета внешней политики и... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:04
2020-11-29T19:04
убийство иранского физика-ядерщика
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
али акбар салехи
биньямин нетаньяху
тегеран (город)
иран
израиль
в мире
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ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. Несколько зарубежных спецслужб могут быть причастны к убийству физика-ядерщика в Иране Мохсена Фахризаде, сообщил представитель комитета внешней политики и национальной безопасности Ирана Абольфазль Амуи.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
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убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, али акбар салехи, биньямин нетаньяху, тегеран (город), иран, израиль, в мире

Иранский депутат допустил участие зарубежных спецслужб в убийстве физика

19:04 29.11.2020
 
Мохсен Фахризаде
Мохсен Фахризаде - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
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ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. Несколько зарубежных спецслужб могут быть причастны к убийству физика-ядерщика в Иране Мохсена Фахризаде, сообщил представитель комитета внешней политики и национальной безопасности Ирана Абольфазль Амуи.

"Прослеживается причастность сионистского режима к операции по устранению Фахризаде, однако с учетом сложности операции существует вероятность, что в ней также участвовали другие зарубежные спецслужбы", - цитирует госагентство IRNA слова депутата.

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Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.
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Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
 
Убийство иранского физика-ядерщикаМинистерство обороны ИранаМохаммад Джавад ЗарифАли Акбар СалехиБиньямин НетаньяхуТегеран (город)ИранИзраильВ мире
 
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