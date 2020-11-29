Иранский депутат допустил участие зарубежных спецслужб в убийстве физика
Мохсен Фахризаде
ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. Несколько зарубежных спецслужб могут быть причастны к убийству физика-ядерщика в Иране Мохсена Фахризаде, сообщил представитель комитета внешней политики и национальной безопасности Ирана Абольфазль Амуи.
"Прослеживается причастность сионистского режима к операции по устранению Фахризаде, однако с учетом сложности операции существует вероятность, что в ней также участвовали другие зарубежные спецслужбы", - цитирует госагентство IRNA слова депутата.
Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.