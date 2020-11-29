https://ria.ru/20201129/sovet-1586849771.html

Женщина сбросила почти 100 килограммов и дала три простых совета

Женщина сбросила почти 100 килограммов и дала три простых совета

Жительница штата Мичиган 38-летняя Джеки Робертс рассказала порталу Today, как она сбросила 97 килограммов за несколько лет. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:34

2020-11-29T16:34

2020-11-29T16:34

похудение

здоровье - общество

мичиган

диета

в мире

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Жительница штата Мичиган 38-летняя Джеки Робертс рассказала порталу Today, как она сбросила 97 килограммов за несколько лет.Она пояснила, что восемь лет назад после рождения своего племянника задумалась о том, что ее здоровье и лишний вес не дадут ей в будущем проводить время с ребенком. Поэтому она захотела похудеть. На тот момент она весила почти 250 килограммов.Женщина решила начать с изменения своих пищевых привычек: она стала вегетарианкой и отказалась от еды на вынос, а также от сладкого. За три года она сбросила в районе 56 килограммов. Вскоре Робертс стала меньше внимания уделять тому, что ест, но начала следить за размером порций еды, а также пить больше воды.Кроме того, она добавила в свой распорядок дня спорт: все это помогло ей похудеть еще на 37 килограммов. Всего за это время она сбросила около 97 килограммов. Женщина отметила, что ее самочувствие также улучшилось.Чуть позже Робертс начала заниматься на эллиптическом тренажере, а потом перешла к тренировка с отягощением четыре раза в неделю. Сейчас она намерена сбросить еще 45 килограммов."Я хочу, чтобы мой холестерин и гликогемоглобин снизились. Дело не в том, как ты выглядишь. Мне кажется, я так долго концентрировалась на этом, но на самом деле речь идет о более важной вещи — о том, чтобы быть здоровой", — пояснила Робертс. По ее словам, важно верить в свои силы. Она посоветовала не ругать себя за ошибки, если вы пропускаете тренировки или съели что-то не то. Кроме того, Робертс напомнила, что для того, чтобы похудеть нужно время. Также она предложила задаться вопросом "а чего именно вы хотите?": например, съесть кусок пиццы или отказаться от него, желая привести себя в форму и чувствовать себя отлично.

https://ria.ru/20201115/sekret-1584747775.html

https://ria.ru/20201014/pokhudenie-1579777047.html

мичиган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, здоровье - общество, мичиган, диета, в мире