"Работать, и все". Сечин рассказал, как компаниям пережить пандемию
14:47 29.11.2020 (обновлено: 22:43 29.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин дал совет, как российской экономике пережить пандемию: главный секрет заключается в упорной работе.
"Надо работать, и все. В любой обстановке, какой бы она ни была", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, как компания, от которой зависит десятая часть бюджета России, справляется с нынешним глобальным кризисом.
Также глава "Роснефти" привел в пример Китай, который успешно справляется с пандемией. Сечин отметил, что сейчас в стране идет небольшой рост экономики, но он будет больше в следующем году.
"Для нас это большой рынок, мы поставляем ежегодно 60 миллионов тонн нефти потребителям Китая", — добавил Сечин.