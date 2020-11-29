https://ria.ru/20201129/sovet-1586837932.html

"Работать, и все". Сечин рассказал, как компаниям пережить пандемию

"Работать, и все". Сечин рассказал, как компаниям пережить пандемию

Глава "Роснефти" Игорь Сечин дал совет, как российской экономике пережить пандемию: главный секрет заключается в упорной работе. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T14:47

2020-11-29T14:47

2020-11-29T22:43

роснефть

игорь сечин

китай

экономика

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин дал совет, как российской экономике пережить пандемию: главный секрет заключается в упорной работе.Также глава "Роснефти" привел в пример Китай, который успешно справляется с пандемией. Сечин отметил, что сейчас в стране идет небольшой рост экономики, но он будет больше в следующем году."Для нас это большой рынок, мы поставляем ежегодно 60 миллионов тонн нефти потребителям Китая", — добавил Сечин.

https://ria.ru/20201129/krizis-1586604739.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, игорь сечин, китай, экономика