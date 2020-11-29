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"Работать, и все". Сечин рассказал, как компаниям пережить пандемию
"Работать, и все". Сечин рассказал, как компаниям пережить пандемию
Глава "Роснефти" Игорь Сечин дал совет, как российской экономике пережить пандемию: главный секрет заключается в упорной работе. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:47
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роснефть
игорь сечин
китай
экономика
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин дал совет, как российской экономике пережить пандемию: главный секрет заключается в упорной работе.Также глава "Роснефти" привел в пример Китай, который успешно справляется с пандемией. Сечин отметил, что сейчас в стране идет небольшой рост экономики, но он будет больше в следующем году."Для нас это большой рынок, мы поставляем ежегодно 60 миллионов тонн нефти потребителям Китая", — добавил Сечин.
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роснефть, игорь сечин, китай, экономика

"Работать, и все". Сечин рассказал, как компаниям пережить пандемию

14:47 29.11.2020 (обновлено: 22:43 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин дал совет, как российской экономике пережить пандемию: главный секрет заключается в упорной работе.

"Надо работать, и все. В любой обстановке, какой бы она ни была", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, как компания, от которой зависит десятая часть бюджета России, справляется с нынешним глобальным кризисом.

Также глава "Роснефти" привел в пример Китай, который успешно справляется с пандемией. Сечин отметил, что сейчас в стране идет небольшой рост экономики, но он будет больше в следующем году.
"Для нас это большой рынок, мы поставляем ежегодно 60 миллионов тонн нефти потребителям Китая", — добавил Сечин.
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