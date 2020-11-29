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Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
Электрические провода, лекарства и бытовая химия, а также открытые окна, живые и срезанные растения и обычное мусорное ведро представляют опасность для собаки в РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T03:34
2020-11-29T07:00
россия
владимир голубев
собаки
москва
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Электрические провода, лекарства и бытовая химия, а также открытые окна, живые и срезанные растения и обычное мусорное ведро представляют опасность для собаки в доме, рассказал РИА Новости резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев."Маленькие щенки, изучая окружающее пространство, практически всегда пытаются грызть провода: их интересно грызть, они имеют свою структуру и форму. Иногда от скуки или стресса за это дело берутся и взрослые собаки. Лучше всего решить проблему заранее и, не провоцируя четвероногого друга, убрать провода наверх, защитить их специальными муфтами или спрятать под плинтусы", - сказал Голубев.Сгрызенный провод не только стоит денег, но и может быть серьезным источником опасности для собаки. Поэтому у опытных собаководов проводов в открытом доступе не бывает, сказал кинолог.Еще одним источником повышенной опасности для собак являются балконы, открытые окна, а иногда и форточки. "Кошка на дереве, пролетающая мимо птица или бабочка, присевшая на балконные перила, в сочетании с инстинктом охотника и даже простым щенячьим любопытством могут привести к трагическим последствиям, если вы забыли закрыть окно, не застеклили лоджию или не озаботились усовершенствованием балконных ограждений", - говорит Голубев.Также он советует взять за правило держать домашнюю аптечку в недоступном для собак месте. "Лекарства, которые содержат наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие препараты и анальгетики могут серьезно навредить собаке, если она решит попробовать их на зуб, а высокая дозировка может оказаться смертельной", - отметил он.Кроме того, Голубев советует убрать подальше всю бытовую химию, краски, клеи и сельскохозяйственные удобрения. "Если у вас возникло подозрение, что питомец проглотил что-то запретное, незамедлительно обратитесь за помощью к ветеринарному врачу", - сказал он.Токсичными для собак могут стать и безопасные на первый взгляд растения. Например, тюльпаны и лилии. Поэтому, советует Голубев, вазы с цветами стоит поднять повыше. Также стоит убрать подальше от доступа все горшочные растения. "Любопытный пес с легкостью может прожевать ваши любимые растения, и хорошо, если это закончится только легким недомоганием", - говорит кинолог.У собаки, съевшей ядовитое растение, может возникнуть слабость, угнетенное состояние, сонливость, рвота, диарея и даже судороги. При отравлении нужно как можно скорее удалить яды из организма животного и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, пояснил он.Замыкает список опасных предметов в доме мусорное ведро. "Для вас мусорное ведро - источник бытовых отходов, а для собаки - кладезь интересных предметов и съедобных лакомств. Нередко хирурги извлекают из кишечника питомца то, что он нашел в мусорном ведре: железки от колбасы, целлофановые пакеты и другие предметы. Разместите мусорное ведро таким образом, чтобы ваша собака ни при каких условиях не могла туда заглянуть и полакомиться", - советует эксперт.
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россия, владимир голубев, собаки, москва, общество

Кинолог назвал источники опасности для собаки дома

03:34 29.11.2020 (обновлено: 07:00 29.11.2020)
 
© Depositphotos / NatashaFedorovaЗолотой ретривер за ноутбуком
Золотой ретривер за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Depositphotos / NatashaFedorova
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Электрические провода, лекарства и бытовая химия, а также открытые окна, живые и срезанные растения и обычное мусорное ведро представляют опасность для собаки в доме, рассказал РИА Новости резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Многие собаководы пристально наблюдают за питомцем только во время прогулки, справедливо считая улицу местом повышенной опасности. Однако не менее важно помнить, что, прежде чем заводить щенка, необходимо тщательно проинспектировать и свою домашнюю среду на предмет возможных опасностей и рисков. Чтобы собака не причинила себе вреда, оставаясь без присмотра в доме или квартире, держите подальше бытовую химию и лекарства, убирайте провода и тяжелые бьющиеся предметы, следите, чтобы животное не могло выбежать на открытый балкон", - рассказал Голубев.
"Маленькие щенки, изучая окружающее пространство, практически всегда пытаются грызть провода: их интересно грызть, они имеют свою структуру и форму. Иногда от скуки или стресса за это дело берутся и взрослые собаки. Лучше всего решить проблему заранее и, не провоцируя четвероногого друга, убрать провода наверх, защитить их специальными муфтами или спрятать под плинтусы", - сказал Голубев.
Сгрызенный провод не только стоит денег, но и может быть серьезным источником опасности для собаки. Поэтому у опытных собаководов проводов в открытом доступе не бывает, сказал кинолог.
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Еще одним источником повышенной опасности для собак являются балконы, открытые окна, а иногда и форточки. "Кошка на дереве, пролетающая мимо птица или бабочка, присевшая на балконные перила, в сочетании с инстинктом охотника и даже простым щенячьим любопытством могут привести к трагическим последствиям, если вы забыли закрыть окно, не застеклили лоджию или не озаботились усовершенствованием балконных ограждений", - говорит Голубев.
Также он советует взять за правило держать домашнюю аптечку в недоступном для собак месте. "Лекарства, которые содержат наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие препараты и анальгетики могут серьезно навредить собаке, если она решит попробовать их на зуб, а высокая дозировка может оказаться смертельной", - отметил он.
Кроме того, Голубев советует убрать подальше всю бытовую химию, краски, клеи и сельскохозяйственные удобрения. "Если у вас возникло подозрение, что питомец проглотил что-то запретное, незамедлительно обратитесь за помощью к ветеринарному врачу", - сказал он.
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Токсичными для собак могут стать и безопасные на первый взгляд растения. Например, тюльпаны и лилии. Поэтому, советует Голубев, вазы с цветами стоит поднять повыше. Также стоит убрать подальше от доступа все горшочные растения. "Любопытный пес с легкостью может прожевать ваши любимые растения, и хорошо, если это закончится только легким недомоганием", - говорит кинолог.
У собаки, съевшей ядовитое растение, может возникнуть слабость, угнетенное состояние, сонливость, рвота, диарея и даже судороги. При отравлении нужно как можно скорее удалить яды из организма животного и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, пояснил он.
Замыкает список опасных предметов в доме мусорное ведро. "Для вас мусорное ведро - источник бытовых отходов, а для собаки - кладезь интересных предметов и съедобных лакомств. Нередко хирурги извлекают из кишечника питомца то, что он нашел в мусорном ведре: железки от колбасы, целлофановые пакеты и другие предметы. Разместите мусорное ведро таким образом, чтобы ваша собака ни при каких условиях не могла туда заглянуть и полакомиться", - советует эксперт.
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