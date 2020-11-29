https://ria.ru/20201129/sobaki-1586798627.html
Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
Электрические провода, лекарства и бытовая химия, а также открытые окна, живые и срезанные растения и обычное мусорное ведро представляют опасность для собаки в РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T03:34
2020-11-29T03:34
2020-11-29T07:00
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владимир голубев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Электрические провода, лекарства и бытовая химия, а также открытые окна, живые и срезанные растения и обычное мусорное ведро представляют опасность для собаки в доме, рассказал РИА Новости резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев."Маленькие щенки, изучая окружающее пространство, практически всегда пытаются грызть провода: их интересно грызть, они имеют свою структуру и форму. Иногда от скуки или стресса за это дело берутся и взрослые собаки. Лучше всего решить проблему заранее и, не провоцируя четвероногого друга, убрать провода наверх, защитить их специальными муфтами или спрятать под плинтусы", - сказал Голубев.Сгрызенный провод не только стоит денег, но и может быть серьезным источником опасности для собаки. Поэтому у опытных собаководов проводов в открытом доступе не бывает, сказал кинолог.Еще одним источником повышенной опасности для собак являются балконы, открытые окна, а иногда и форточки. "Кошка на дереве, пролетающая мимо птица или бабочка, присевшая на балконные перила, в сочетании с инстинктом охотника и даже простым щенячьим любопытством могут привести к трагическим последствиям, если вы забыли закрыть окно, не застеклили лоджию или не озаботились усовершенствованием балконных ограждений", - говорит Голубев.Также он советует взять за правило держать домашнюю аптечку в недоступном для собак месте. "Лекарства, которые содержат наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие препараты и анальгетики могут серьезно навредить собаке, если она решит попробовать их на зуб, а высокая дозировка может оказаться смертельной", - отметил он.Кроме того, Голубев советует убрать подальше всю бытовую химию, краски, клеи и сельскохозяйственные удобрения. "Если у вас возникло подозрение, что питомец проглотил что-то запретное, незамедлительно обратитесь за помощью к ветеринарному врачу", - сказал он.Токсичными для собак могут стать и безопасные на первый взгляд растения. Например, тюльпаны и лилии. Поэтому, советует Голубев, вазы с цветами стоит поднять повыше. Также стоит убрать подальше от доступа все горшочные растения. "Любопытный пес с легкостью может прожевать ваши любимые растения, и хорошо, если это закончится только легким недомоганием", - говорит кинолог.У собаки, съевшей ядовитое растение, может возникнуть слабость, угнетенное состояние, сонливость, рвота, диарея и даже судороги. При отравлении нужно как можно скорее удалить яды из организма животного и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, пояснил он.Замыкает список опасных предметов в доме мусорное ведро. "Для вас мусорное ведро - источник бытовых отходов, а для собаки - кладезь интересных предметов и съедобных лакомств. Нередко хирурги извлекают из кишечника питомца то, что он нашел в мусорном ведре: железки от колбасы, целлофановые пакеты и другие предметы. Разместите мусорное ведро таким образом, чтобы ваша собака ни при каких условиях не могла туда заглянуть и полакомиться", - советует эксперт.
https://ria.ru/20201121/priyut-1585630379.html
https://ria.ru/20201110/sobaki-1583853337.html
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россия, владимир голубев, собаки, москва, общество
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Электрические провода, лекарства и бытовая химия, а также открытые окна, живые и срезанные растения и обычное мусорное ведро представляют опасность для собаки в доме, рассказал РИА Новости резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев
.
"Многие собаководы пристально наблюдают за питомцем только во время прогулки, справедливо считая улицу местом повышенной опасности. Однако не менее важно помнить, что, прежде чем заводить щенка, необходимо тщательно проинспектировать и свою домашнюю среду на предмет возможных опасностей и рисков. Чтобы собака не причинила себе вреда, оставаясь без присмотра в доме или квартире, держите подальше бытовую химию и лекарства, убирайте провода и тяжелые бьющиеся предметы, следите, чтобы животное не могло выбежать на открытый балкон", - рассказал Голубев.
"Маленькие щенки, изучая окружающее пространство, практически всегда пытаются грызть провода: их интересно грызть, они имеют свою структуру и форму. Иногда от скуки или стресса за это дело берутся и взрослые собаки. Лучше всего решить проблему заранее и, не провоцируя четвероногого друга, убрать провода наверх, защитить их специальными муфтами или спрятать под плинтусы", - сказал Голубев.
Сгрызенный провод не только стоит денег, но и может быть серьезным источником опасности для собаки. Поэтому у опытных собаководов проводов в открытом доступе не бывает, сказал кинолог.
Еще одним источником повышенной опасности для собак являются балконы, открытые окна, а иногда и форточки. "Кошка на дереве, пролетающая мимо птица или бабочка, присевшая на балконные перила, в сочетании с инстинктом охотника и даже простым щенячьим любопытством могут привести к трагическим последствиям, если вы забыли закрыть окно, не застеклили лоджию или не озаботились усовершенствованием балконных ограждений", - говорит Голубев.
Также он советует взять за правило держать домашнюю аптечку в недоступном для собак месте. "Лекарства, которые содержат наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие препараты и анальгетики могут серьезно навредить собаке, если она решит попробовать их на зуб, а высокая дозировка может оказаться смертельной", - отметил он.
Кроме того, Голубев советует убрать подальше всю бытовую химию, краски, клеи и сельскохозяйственные удобрения. "Если у вас возникло подозрение, что питомец проглотил что-то запретное, незамедлительно обратитесь за помощью к ветеринарному врачу", - сказал он.
Токсичными для собак могут стать и безопасные на первый взгляд растения. Например, тюльпаны и лилии. Поэтому, советует Голубев, вазы с цветами стоит поднять повыше. Также стоит убрать подальше от доступа все горшочные растения. "Любопытный пес с легкостью может прожевать ваши любимые растения, и хорошо, если это закончится только легким недомоганием", - говорит кинолог.
У собаки, съевшей ядовитое растение, может возникнуть слабость, угнетенное состояние, сонливость, рвота, диарея и даже судороги. При отравлении нужно как можно скорее удалить яды из организма животного и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, пояснил он.
Замыкает список опасных предметов в доме мусорное ведро. "Для вас мусорное ведро - источник бытовых отходов, а для собаки - кладезь интересных предметов и съедобных лакомств. Нередко хирурги извлекают из кишечника питомца то, что он нашел в мусорном ведре: железки от колбасы, целлофановые пакеты и другие предметы. Разместите мусорное ведро таким образом, чтобы ваша собака ни при каких условиях не могла туда заглянуть и полакомиться", - советует эксперт.