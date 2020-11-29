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Трусливая овчарка испугалась стаи щенков-корги и удивила соцсети
Трусливая овчарка испугалась стаи щенков-корги и удивила соцсети
Хозяйка немецкой овчарки по кличке Хэппи, ставшей объектом обсуждения в Сети после видео с ее участием, рассказала газете Daily Mail о необычном характере... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T05:17
2020-11-29T05:17
китай
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хозяйка немецкой овчарки по кличке Хэппи, ставшей объектом обсуждения в Сети после видео с ее участием, рассказала газете Daily Mail о необычном характере питомца.На опубликованных кадрах видно, как собака пытается убежать от шести щенков корги. Они преследовали напуганную овчарку, сопровождая это дружным лаем. Выяснилось, что ролик снят в Китае. По словам хозяйки, ее питомец от природы застенчив и приучен дружелюбно относиться к другим собакам.Пользователи Сети удивились поведению овчарки, которая не стала нападать на щенков, а пыталась избежать встречи с ними."Держи этих детей подальше от меня!" — пошутил Blastman."У меня было две немецкие овчарки. Дали бы вы им хотя бы день, чтобы встретиться с этими счастливыми собачками", — написал Weleavewithnothing."То есть она приучила собаку бояться других? Бояться других, когда собаки обычно общаются друг с другом и, чаще всего, играют", — обратил внимание syb.
https://ria.ru/20201027/video-1581818526.html
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китай, в мире

Трусливая овчарка испугалась стаи щенков-корги и удивила соцсети

05:17 29.11.2020
 
CC0 / petkation / Немецкая овчарка
Немецкая овчарка - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
CC0 / petkation /
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хозяйка немецкой овчарки по кличке Хэппи, ставшей объектом обсуждения в Сети после видео с ее участием, рассказала газете Daily Mail о необычном характере питомца.
На опубликованных кадрах видно, как собака пытается убежать от шести щенков корги. Они преследовали напуганную овчарку, сопровождая это дружным лаем. Выяснилось, что ролик снят в Китае. По словам хозяйки, ее питомец от природы застенчив и приучен дружелюбно относиться к другим собакам.

"Она всегда была довольно робкой. Когда она была щенком, я всегда учила ее не относиться враждебно к другим. <…> Я была рада видеть, что Хэппи не нападала и продолжала избегать их (щенков. — Прим. ред.)", — пояснила девушка.

Пользователи Сети удивились поведению овчарки, которая не стала нападать на щенков, а пыталась избежать встречи с ними.
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"Держи этих детей подальше от меня!" — пошутил Blastman.
"У меня было две немецкие овчарки. Дали бы вы им хотя бы день, чтобы встретиться с этими счастливыми собачками", — написал Weleavewithnothing.
"То есть она приучила собаку бояться других? Бояться других, когда собаки обычно общаются друг с другом и, чаще всего, играют", — обратил внимание syb.
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