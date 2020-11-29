Трусливая овчарка испугалась стаи щенков-корги и удивила соцсети
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хозяйка немецкой овчарки по кличке Хэппи, ставшей объектом обсуждения в Сети после видео с ее участием, рассказала газете Daily Mail о необычном характере питомца.
На опубликованных кадрах видно, как собака пытается убежать от шести щенков корги. Они преследовали напуганную овчарку, сопровождая это дружным лаем. Выяснилось, что ролик снят в Китае. По словам хозяйки, ее питомец от природы застенчив и приучен дружелюбно относиться к другим собакам.
"Она всегда была довольно робкой. Когда она была щенком, я всегда учила ее не относиться враждебно к другим. <…> Я была рада видеть, что Хэппи не нападала и продолжала избегать их (щенков. — Прим. ред.)", — пояснила девушка.
Пользователи Сети удивились поведению овчарки, которая не стала нападать на щенков, а пыталась избежать встречи с ними.
"Держи этих детей подальше от меня!" — пошутил Blastman.
"У меня было две немецкие овчарки. Дали бы вы им хотя бы день, чтобы встретиться с этими счастливыми собачками", — написал Weleavewithnothing.
"То есть она приучила собаку бояться других? Бояться других, когда собаки обычно общаются друг с другом и, чаще всего, играют", — обратил внимание syb.
2 ноября, 20:43Кот пропал на три дня и вернулся домой с долгами