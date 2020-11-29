https://ria.ru/20201129/sobaka-1586799732.html

Трусливая овчарка испугалась стаи щенков-корги и удивила соцсети

Трусливая овчарка испугалась стаи щенков-корги и удивила соцсети

Хозяйка немецкой овчарки по кличке Хэппи, ставшей объектом обсуждения в Сети после видео с ее участием, рассказала газете Daily Mail о необычном характере... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T05:17

2020-11-29T05:17

2020-11-29T05:17

китай

в мире

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хозяйка немецкой овчарки по кличке Хэппи, ставшей объектом обсуждения в Сети после видео с ее участием, рассказала газете Daily Mail о необычном характере питомца.На опубликованных кадрах видно, как собака пытается убежать от шести щенков корги. Они преследовали напуганную овчарку, сопровождая это дружным лаем. Выяснилось, что ролик снят в Китае. По словам хозяйки, ее питомец от природы застенчив и приучен дружелюбно относиться к другим собакам.Пользователи Сети удивились поведению овчарки, которая не стала нападать на щенков, а пыталась избежать встречи с ними."Держи этих детей подальше от меня!" — пошутил Blastman."У меня было две немецкие овчарки. Дали бы вы им хотя бы день, чтобы встретиться с этими счастливыми собачками", — написал Weleavewithnothing."То есть она приучила собаку бояться других? Бояться других, когда собаки обычно общаются друг с другом и, чаще всего, играют", — обратил внимание syb.

https://ria.ru/20201027/video-1581818526.html

https://ria.ru/20201102/dolgi-1582726921.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире