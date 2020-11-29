https://ria.ru/20201129/shapki-1586835319.html

Путин призвал чиновников в Сибири не снимать шапки на морозе

Путин призвал чиновников в Сибири не снимать шапки на морозе

Владимир Путин во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском сделал замечание чиновникам без шапок, сообщили "Вести". РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T14:44

2020-11-29T14:44

2020-11-29T16:49

владимир путин

россия

здоровье - общество

виктория абрамченко

игорь кобзев

сергей меняйло

иркутская область

усолье-сибирское

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Путин во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском сделал замечание чиновникам без шапок, сообщили "Вести".В Иркутской области в это время было минус 20 градусов.Участие в телемосте с президентом приняли вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. На показанных телеканалом "Россия 1" кадрах видно, что они сняли капюшоны и головные уборы, как только президент вышел на связь. Мэр Усолья-Сибирского перед началом даже отбросил шапку в сторону.Путин, увидев это, попросил чиновников надеть шапки.Мэр Усолья-Сибирского позднее признался в интервью Павлу Зарубину, что было холодно, но полчаса потерпеть можно было."Первое лицо государства, прямой эфир", — пояснил он.В Усолье-Сибирском десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", которое выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. В 2010 году оно обанкротилось.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами. Кроме того, там находится много емкостей с отходами.По словам специалистов, если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может возникнуть аварийная ситуация. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

https://ria.ru/20200130/1564080395.html

https://ria.ru/20201115/putin-1584707658.html

россия

иркутская область

усолье-сибирское

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владимир путин, россия, здоровье - общество, виктория абрамченко, игорь кобзев, сергей меняйло, иркутская область, усолье-сибирское, общество