https://ria.ru/20201129/shapki-1586835319.html
Путин призвал чиновников в Сибири не снимать шапки на морозе
Путин призвал чиновников в Сибири не снимать шапки на морозе
Владимир Путин во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском сделал замечание чиновникам без шапок, сообщили "Вести". РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:44
2020-11-29T14:44
2020-11-29T16:49
владимир путин
россия
здоровье - общество
виктория абрамченко
игорь кобзев
сергей меняйло
иркутская область
усолье-сибирское
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586837534_33:0:3674:2048_1400x0_80_0_0_94215f0cc5f00eda676151bc9895ced7.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Путин во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском сделал замечание чиновникам без шапок, сообщили "Вести".В Иркутской области в это время было минус 20 градусов.Участие в телемосте с президентом приняли вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. На показанных телеканалом "Россия 1" кадрах видно, что они сняли капюшоны и головные уборы, как только президент вышел на связь. Мэр Усолья-Сибирского перед началом даже отбросил шапку в сторону.Путин, увидев это, попросил чиновников надеть шапки.Мэр Усолья-Сибирского позднее признался в интервью Павлу Зарубину, что было холодно, но полчаса потерпеть можно было."Первое лицо государства, прямой эфир", — пояснил он.В Усолье-Сибирском десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", которое выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. В 2010 году оно обанкротилось.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами. Кроме того, там находится много емкостей с отходами.По словам специалистов, если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может возникнуть аварийная ситуация. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
https://ria.ru/20200130/1564080395.html
https://ria.ru/20201115/putin-1584707658.html
россия
иркутская область
усолье-сибирское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586837534_999:0:3730:2048_1400x0_80_0_0_98deb22c3a7815bf6a727953e25d1f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, здоровье - общество, виктория абрамченко, игорь кобзев, сергей меняйло, иркутская область, усолье-сибирское, общество
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Путин
во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском
сделал замечание чиновникам без шапок, сообщили "Вести
".
В Иркутской области
в это время было минус 20 градусов.
Участие в телемосте с президентом приняли вице-премьер Виктория Абрамченко
, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
, полпред президента в СФО Сергей Меняйло
и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. На показанных телеканалом "Россия 1" кадрах видно, что они сняли капюшоны и головные уборы, как только президент вышел на связь. Мэр Усолья-Сибирского перед началом даже отбросил шапку в сторону.
Путин, увидев это, попросил чиновников надеть шапки.
"Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало", — сказал президент.
Мэр Усолья-Сибирского позднее признался в интервью Павлу Зарубину, что было холодно, но полчаса потерпеть можно было.
"Первое лицо государства, прямой эфир", — пояснил он.
В Усолье-Сибирском десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", которое выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. В 2010 году оно обанкротилось.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами. Кроме того, там находится много емкостей с отходами.
По словам специалистов, если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может возникнуть аварийная ситуация. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.