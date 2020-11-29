В Саратове нашли мертвыми женщину и ее четырехлетнюю дочь

"Сегодня, 29 ноября, в вечернее время отец 38-летней жительницы Октябрьского района (Саратова) привел старшую внучку домой в одну из квартир дома, расположенного по улице Чернышевского. Однако, пройдя в помещение, мужчина обнаружил тела матери и четырехлетней девочки с колото-резанными ранениями… Семья на учете в органах системы профилактики не состоит", - говорится в сообщении.