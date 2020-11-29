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Эксперт рассказал, как дешево попасть в бизнес-класс в самолете
Эксперт рассказал, как дешево попасть в бизнес-класс в самолете
Эксперт по путешествиям объяснил, как купить места в бизнес-класс самолета по дешевке, сообщает Express. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T02:26
2020-11-29T02:28
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперт по путешествиям объяснил, как купить места в бизнес-класс самолета по дешевке, сообщает Express.Скип ван Шайк, основатель Luxury Flight Club, рассказал, что есть три способа найти хорошие предложения: использовать Google Flights, проверять, что предлагают онлайн-турагенты, и максимально использовать ошибочные тарифы. "Google Flights — это самая важная часть бесплатного программного обеспечения, которое я использую для поиска дешевых мест в бизнес-классе", — пояснил он. Скип советует установить несколько аэропортов вылета, и Google автоматически покажет самые дешевые тарифы. Кроме того, можно закачать и несколько подходящих пунктов назначения.Если цена все равно окажется слишком высокой, стоит подождать и настроить оповещение о полете. "Многие не знают, что можно легко отслеживать цены на определенные маршруты, — сказал ван Шайк. — Google предупредит, когда тарифы меняются."Онлайн—турагентства иногда могут предлагать более дешевые тарифы, чем авиакомпании. Но правила отмены брони у них зачастую довольно жесткие. Кроме того, по словам эксперта, после сбоя в системе ценообразования авиакомпании порой появляются ошибочные тарифы. "Найти ошибку — это все равно что найти Святой Грааль, — сказал Скип. — Вы можете наслаждаться неограниченным количеством шампанского и комфортным креслом по цене билета в эконом-класс."Но он советует всегда покупать такие билеты непосредственно в авиакомпании, и действовать быстро — ошибочные тарифы могут исчезнуть в течение нескольких часов.
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туризм, цены, туристы, авиабилеты, новости - туризм

Эксперт рассказал, как дешево попасть в бизнес-класс в самолете

02:26 29.11.2020 (обновлено: 02:28 29.11.2020)
 
© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Depositphotos / Sid10
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперт по путешествиям объяснил, как купить места в бизнес-класс самолета по дешевке, сообщает Express.
Скип ван Шайк, основатель Luxury Flight Club, рассказал, что есть три способа найти хорошие предложения: использовать Google Flights, проверять, что предлагают онлайн-турагенты, и максимально использовать ошибочные тарифы.
"Google Flights — это самая важная часть бесплатного программного обеспечения, которое я использую для поиска дешевых мест в бизнес-классе", — пояснил он. Скип советует установить несколько аэропортов вылета, и Google автоматически покажет самые дешевые тарифы. Кроме того, можно закачать и несколько подходящих пунктов назначения.
Если цена все равно окажется слишком высокой, стоит подождать и настроить оповещение о полете. "Многие не знают, что можно легко отслеживать цены на определенные маршруты, — сказал ван Шайк. — Google предупредит, когда тарифы меняются."
Онлайн—турагентства иногда могут предлагать более дешевые тарифы, чем авиакомпании. Но правила отмены брони у них зачастую довольно жесткие.
Кроме того, по словам эксперта, после сбоя в системе ценообразования авиакомпании порой появляются ошибочные тарифы. "Найти ошибку — это все равно что найти Святой Грааль, — сказал Скип. — Вы можете наслаждаться неограниченным количеством шампанского и комфортным креслом по цене билета в эконом-класс."
Но он советует всегда покупать такие билеты непосредственно в авиакомпании, и действовать быстро — ошибочные тарифы могут исчезнуть в течение нескольких часов.
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